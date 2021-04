Bergamo, ecco gli spazi pronti per i dehors: guarda la lista e la mappa - BergamoNews

La scelta del Governo di consentire la riapertura delle attività di ristorazione/somministrazione solo all’aperto, rende ancora più importante e urgente il lavoro che l’amministrazione ha impostato nelle scorse settimane sul tema dei dehors.

“Un lavoro che aveva previsto lo scorso anno anche la disponibilità di un’ulteriore serie di spazi su suolo pubblico per consentire la creazione di dehors da parte degli esercizi che si trovavano nelle vicinanze, in un raggio di 150 metri – sottolinea Palafrizzoni -. Anche quest’anno il Comune di Bergamo rinnova questa disponibilità, con i medesimi criteri, e ha individuato l’elenco degli spazi che potranno ospitare dehors e spazi di somministrazione all’aperto”.

Su queste aree non sono previsti bandi di assegnazione, ma il Comune si limiterà a raccogliere le richieste secondo le norme semplificate previste per l’assegnazione e ad armonizzare eventuali richieste concomitanti. Palafrizzoni si riserva inoltre di individuare ulteriori aree nelle prossime settimane laddove venissero segnalate o richieste e rispondessero ai vigenti dettami normativi.

I luoghi previsti per il 2021

1. Piazza Carrara

2. Piazza S.Anna

3. Via Borgo Palazzo-Piazza Rossa

4. Via Borgo Palazzo – Piazzetta di Fonte alla fermata “Tram&Bike”

5. Piazzetta S. Spirito

6. Via Tasso – spazio pista ciclabile da Contrada Tre Passi a Piazza S.Spirito

7. Via XX Settembre tra le Colonne di Prato e Via S.Orsola

8.Via XX Settembre da Via S.Orsola a Largo Rezzara

9.Via S.Orsola – slargo accanto alla Stazione Bigi

10.Via S.Alessandro – da Via S.Orsola alla Chiesa

11.Piazzetta Santa Lucia

12.Piazza Risorgimento – Loreto

13.Piazza Bazzini – Longuelo

14.Piazza Don Seghezzi – Villaggio Sposi

15.Piazza Bonfanti – Celadina

16.Passaggio Del Lavatoio, piazza Angelini – Città Alta

17.Piazza “Enaip” via San Bernardino

18.Piazza “Esselunga” via Corridoni

19.Parco Ramacci – Boccaleone

La mappa interattiva