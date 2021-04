Artisti emergenti, aperte le iscrizioni al concorso "Musica da Bere" - BergamoNews

Musica da Bere è il concorso musicale dedicato agli artisti emergenti che suonano e cantano la propria musica, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Il Graffio. Il concorso, nei suoi 12 anni di storia, si è qualificato come uno dei più importanti contest a livello nazionale, coinvolgendo complessivamente oltre 3.500 progetti provenienti da tutta Italia e premiando artisti del calibro de La Rappresentante di Lista, Iosonouncane, I’m not a Blonde, Her Skin, Ettore Giuradei, Nervi e molti altri.

La scorsa edizione di Musica da Bere si è accompagnata al claim#LAMUSICADELFUTURO, in ricordo di Mirko Bertuccioli (Zagor Camillas), claim che è diventato oltre che un sentito omaggio anche portatore di un messaggio positivo e propositivo.Prima di tutto perché Musica da Bere guarda al futuro rappresentato dalle giovani proposte delle centinaia di artisti che ogni anno si iscrivono al concorso. In secondo luogo perché mai come nell’ultimo anno si è riscoperta l’importanza del fare squadra, collaborazioni e sinergie che alimentano nuove possibilità.

In quest’ottica, quest’anno grazie al supporto di alcuni importanti Club e Festival,verrà datala possibilità ai due vincitori del concorso di esibirsi su un totale di dieci palchi italiani, da nord a sud.

I Club/Festival Partner di MdB 2021 sono: Anfiteatro del Venda (Galzignano Terme, Padova), Coopera Village (Noci, Bari), Diluvio Festival (Ome, Brescia), Rock sul Serio (Villa di Serio, Bergamo) e alcuni Club / Festival associati a KeepOn Live, l’associazione di categoria dei Club/Festival Italiani, che selezionerà altri tre palchi che si andranno ad aggiungere a quelli di Germi Luogo di Contaminazione (Milano), Farcisentire Festival (Scisciano,Napoli), e Musicastrada Festival (festival itinerante nelle province di Pisa e Livorno).

Un importante segnale per un auspicabile prossimo futuro nel quale la componente live torni a far parte in modo dirompente delle nostre vite, per il pubblico, per i lavoratori dello spettacolo e per chi, come nel caso dei partecipanti al concorso, si affaccia all’inizio di un percorso che ha bisogno di supporto e spazi in cui esprimersi.

Le iscrizioni alla dodicesima edizioni sono aperte dal 19 aprile al 6 giugno e sono riservate ad artisti, solisti o gruppi, autori ed esecutori di brani originali di propria composizione.

L’iscrizione può essere effettuata collegandosi al sito www.musicadabere.it e compilando l’apposito form.

Il vincitore di Musica da Bere si aggiudicherà un premio in denaro complessivo di 2.500 Euro e la possibilità di esibirsi sul palco di 4 Club / Festival tra i partner di MdB 2021.Avrà inoltre la possibilità di usufruire di una giornata gratuita negli studi di IndieBox Music Hall a Brescia, struttura fondata da IndieBox Music che riunisce i vari campi di competenza del mondo discografico.

Il vincitore del Premio Live 2021, si aggiudicherà un premio in denaro complessivo di 1.500 Euro e la possibilità di esibirsi sul palco di 6Club /Festival tra i partner di MdB 2021.

Le serate finali di Musica da Bere si terranno i prossimi 10 e 11 settembre, allo Spazio Polaresco di Bergamo, luogo di sperimentazione e aggregazione in gestione da giugno 2019 a Doc Servizi Soc. Coop, che sarà per il secondo anno, grazie alla rinnovata collaborazione, casa delle finali del concorso, mettendo a disposizione i suoi spazi e il suo splendido parco.

Tutte le informazioni, il regolamento e il form di iscrizione sono disponibili qui: www.musicadabere.it