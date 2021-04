La forza della fibra ottica: la special promo Planetel per internet veloce - BergamoNews

Elevate prestazioni anche in presenza di un traffico dati sostenuto: ecco la vera forza della fibra ottica Planetel, oggi ancora più conveniente grazie alla speciale promozione attivata a Zanica, Dalmine, Osio Sotto e Osio Sopra. Per chi si abbona entro il 31 maggio, infatti, è previsto uno sconto di 5 euro al mese, oltre all’attivazione gratuita!

Un grande vantaggio per chi ha la necessità di dare una spinta alla propria connessione domestica e di attrezzarsi con una linea internet ultraveloce, in grado di supportare il lavoro e lo studio da casa.

Planetel ha permesso durante l’emergenza – e permetterà in futuro – di assistere alle lezioni, navigare, condividere documenti, accedere al proprio spazio cloud e partecipare a webinar o videoconferenze, assicurando anche al lavoro da remoto la stessa efficienza di quello in ufficio.

E dopo il dovere, via libera al divertimento: grazie alla supervelocità della fibra messa a disposizione dall’azienda di Treviolo, il mondo dell’intrattenimento domestico si avvia verso una nuova era: la banda ultralarga permette infatti di guardare un film in streaming senza interruzioni, giocare online in modo fluido e con la massima stabilità di connessione, navigare e telefonare contemporaneamente o ascoltare la web radio preferita mentre sono in corso download di altri contenuti, senza rallentamenti.

Grazie alla sua rete in fibra ottica, Planetel apre le porte a un nuovo modo di vivere il tempo libero e la casa. Per un’innovazione digitale concreta, accessibile e condivisa, oggi ancor più vicina per i residenti di Zanica, Dalmine, Osio Sotto e Osio Sopra grazie all’attivazione gratuita e allo sconto di 5 euro al mese per sempre!