Rivoltella: “Il mondo delle auto sta cambiando, ecco le sfide del futuro” - BergamoNews

In una realtà automotive ormai fatta da grandi gruppi europei ed extraeuropei, le concessionarie a dirigenza familiare e locale sono rimaste delle mosche bianche.

Rivoltella, storica concessionaria della nostra provincia, è una di queste.

Andrea Rivoltella la fondò oltre 50 anni fa nella sua Treviglio, per spostarsi poi nell’attuale e moderna sede di Arcene.

Il figlio e titolare, Ivan Rivoltella, spiega: “La nostra Concessionaria è una struttura fortemente radicata nel territorio. Abbiamo un team di una cinquantina di collaboratori con dipendenti storici e ragazzi giovani e dinamici, con la fortuna di rappresentare brand innovativi e di successo. BMW infatti ci ha offerto negli anni auto di prestigio e vetture che hanno fatto la storia. Oggi il brand non si ferma anzi si arricchisce con un’offerta ricca di vetture elettriche e ibride per un futuro più sostenibile senza dimenticare però l’anima più sportiva del brand. Il panorama auto sta cambiando sempre più velocemente e ci presenta sfide importanti ma anche opportunità. Ci impegniamo ad offrire sempre più servizi che cullino i nostri clienti e li esentino dalle piccole scocciature come l’offerta del Pick up & Delivery oppure la gestione delle pratiche assicurative in caso di sinistro grazie anche ad un’agenzia assicurativa interna. I nostri collaboratori sono poi impegnati in formazioni tecniche sempre più specializzate necessarie per vendere e assistere prodotti sempre più tecnologici e connessi. Oggi le auto non sono più solo un motore e quattro ruote, ma dei prodotti altamente innovativi”.

Oltre al marchio BMW, Rivoltella rappresenta anche il brand MINI e BMW Motorrad e offre uno showroom con vetture d’occasione multimarca.

Cosa vi contraddistingue dalle altre concessionarie? “Per noi avere un rapporto diretto e personale con i clienti è prioritario. Solo così puoi creare una relazione e offrire al cliente non solo un prodotto ma un servizio a tutto tondo. Conosco clienti da generazioni e ammetto che, quando un cliente viene da noi e ci definisce “una famiglia” mi riempie di orgoglio!” racconta Ivan Rivoltella. Rivoltella è molto attenta anche ai nuovi linguaggi di comunicazione ed è presente sui canali social con un linguaggio diretto e immediato con una presenza costante e “fresca”.

“Ci piace parlare dei nostri prodotti, ma anche dei nostri servizi e del nostro Team cercando di coinvolgere i clienti in un vero e proprio dialogo”.

“Non nascondiamo che questo è un momento difficile per tutti ma siamo fiduciosi in un miglioramento nei prossimi mesi. Visto il periodo delicato siamo anche disponibili per la vendita ad appuntamenti virtuali con videochiamate per avvicinarci restando comunque a distanza di sicurezza!”.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.rivoltellagroup.it, telefonare al numero 0354199311 oppure inviare un’e-mail a info@rivoltella.bmw.it