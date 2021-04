Raccontava sui social la sua battaglia contro il cancro: Riccardo è morto a 17 anni - BergamoNews

Riccardo Coman non ce l’ha fatta. Il 17enne originario di Bergamo che combatteva da qualche anno contro un cancro si è spento nelle scorse ore. Nonostante l’avanzare della malattia e le cure sempre più pesanti, non si è mai abbattuto e sui profili di Instagram e Tik Tok raccontava la sua terribile battaglia.

Riccardo è stato un esempio, mostrando cosa significa lottare ogni giorno contro la malattia. È stato capace di trovare la forza d’animo per ironizzare sul suo stato di salute con l’obiettivo di non far intristire troppo anche la sua famiglia e i suoi amici. Il ragazzo era molto amato dai suoi coetanei per lo spirito e il coraggio dimostrato e come raccontano i suoi conoscenti era sempre di buon umore.

Come l’amica Rametta, che ha postato un video su Instagram dove ha annunciato la sua scomparsa: “Erano 10 giorni che controllavo il suo profilo, non postava niente ed ero un po’ preoccupata… ci lamentiamo di un sacco di ca…te se ci pensate, queste cose fanno riflettere. Riccardo stava molto male, però era sempre lui a strappare un sorriso agli altri, aveva una grande forza e ha lottato fino alla fine. Sono molto provata in questo momento, mi è dispiaciuto veramente tanto.”