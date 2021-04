Polizia locale, controlli in centro città: un uomo denunciato per documenti falsi - BergamoNews

La Polizia locale del Comune di Bergamo continua anche nel 2021 la propria attività nelle vie più delicate della città e soprattutto nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: soprattutto per quel che riguarda quest’ultimo frangente, da gennaio è in servizio la nuova e prima unità cinofila del Comando di via Coghetti, il giovane pastore tedesco Tenai, e i risultati non si sono fatti attendere, con numerosi interventi che hanno portato a importanti sequestri di sostanze.

L’attività procede, dati alla mano, anche nelle vie che oggi vengono richiamate in un’interpellanza delle minoranze del Consiglio Comunale: nelle vie Paglia, Paleocapa e Bonomelli gli agenti del Comune di Bergamo hanno già svolto oltre 240 ore di presidio (altre 800 sono state svolte nella zona di piazzale Marconi e della Stazione), con un’attenzione particolare per via Paglia, con 116 ore di attenzione e diversi servizi svolti anche da agenti in borghese.

I risultati dei controlli hanno portato a rintracciare nell’area una persona segnalata, a un decreto di allontanamento come previsto dal cosiddetto Decreto Minniti, una denuncia per documenti falsi, una per detenzione di sostanze stupefacenti. Non solo: diverse son state le sanzioni comminate per inosservanza delle disposizioni dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Covid-19 e, infine, molti i controlli che gli agenti hanno svolto nei B&B della zona.

“Continuiamo a lavorare, – spiega l’assessore alla sicurezza Sergio Gandi – in sinergia con le forze dell’ordine, per cercare di garantire il controllo delle aree a rischio della città. I dati sopra non comprendono il nuovo servizio delle Unità Mobili di Quartiere, che da febbraio è stato istituito anche per rinforzare la presenza sul territorio cittadino: in queste vie l’attenzione è stata più alta, visto che abbiamo previsto più servizi proprio per venire incontro e verificare le richieste dei cittadini. Non dimentichiamo inoltre che nelle ore notturne ci avvaliamo anche dei servizi delle Guardie Giurate Particolari, che eseguono passaggi nelle zone di riferimento. Cercheremo di migliorare ancora: stiamo assumendo nuovi agenti anche per rinforzare il Comando ed essere più efficaci sulle strade”.