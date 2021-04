La settimana inizia tra nuvole e schiarite - BergamoNews

Inizia una nuova settimana: Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a scoprire che tempo farà.

ANALISI GENERALE

Una circolazione depressionaria sull’Europa orientale continua a essere alimentata da correnti fresche in arrivo dal nord Europa e questo impedirà anche nei prossimi giorni l’avanzata verso il Mediterraneo dell’anticiclone delle Azzorre che tenderà pertanto a spingersi verso il Regno Unito. Questa configurazione sarà responsabile del passaggio di qualche nuvola e di un po’ di instabilità anche sulla Lombardia per gran parte della settimana. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Lunedì 19 aprile 2021

Tempo Previsto: al primo mattino nuvoloso sui settori occidentali, parzialmente nuvoloso altrove, ma con tendenza a maggiore soleggiamento ovunque. Nel pomeriggio prevalenza di cieli poco nuvolosi in pianura, nubi in aumento sui rilievi con rapida formazione di rovesci sulle Prealpi e in zona Garda. Possibile qualche sconfinamento dei piovaschi anche sulla fascia pedemontana bergamasca e bresciana. Nella sera cessano i fenomeni ovunque, ma persistono condizioni di cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 18 °C.

Martedì 20 aprile 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio tendenza ad aumento delle nubi sui rilievi con qualche piovasco sulle Prealpi e in Oltrepò, cieli poco nuvolosi sul resto della regione. In serata parzialmente nuvoloso su tutta la regione, ma con tendenza ad aumento delle nubi nel corso della notte a partire dai settori occidentali.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20 °C.

Mercoledì 21 aprile 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulle Alpi e sull’est della regione, molto nuvoloso o coperto sugli altri settori. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle Alpi, molte nubi altrove con piogge sparse su Prealpi e zona laghi. Possibile qualche piovasco anche nelle zone di pianura. In serata persistono le nubi e qualche pioggia sparsa, ma con tendenza al miglioramento nel corso della notte.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 16 e 18 °C.