La fuggitiva, Tutte lo vogliono o Fast & Furious 6? La tv del 19 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 19 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La fuggitiva”, con Vittoria Puccini. Verranno proposti due episodi: nel primo, Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio collega universitario di Marcello. E’ Franz a guidarli nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli su Louise Bruno, un’importante faccendiera. Grazie a un astuto piano, Arianna e Marcello riescono a sequestrarla e farla parlare: dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, c’è il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mannara.

Nel secondo, Michela intanto, memore delle parole di Arianna, indaga su Berti e scopre nel suo ufficio il preventivo per una cura oncologica in America. La moglie è malata di cancro, perché Berti non le ha detto nulla?

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report“, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica“, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Tutte lo vogliono”; su Italia1 alle 21.20 “Fast & Furious 6”; su Rai4 alle 21.20 “Revolt”; su La5 alle 21.05 “Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio”; su Iris alle 21 “La legge della notte”; e su Italia2 alle 21.10 “La leggenda di Beowulf”.

Su Rai5 alle 21 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole”. Un nuovo e più completo ritratto di Giovanni Pascoli, privato e quotidiano, anche alla luce dell’epistolario col fratello Raffaele, che permette di ribaltare l’immagine di un poeta spesso a torto relegato nello stereotipo scolastico e di sottolineare la ricchezza e la modernità della sua poesia.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Chernobyl”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica di “Avanti un altro… pure di sera!”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai