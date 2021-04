EFP Sacra Famiglia: “Ascolto e innovazione per affrontare la sfida educativa al tempo del Covid” - BergamoNews

Il protrarsi della pandemia ben oltre l’estate 2020 ha impattato in modo significativo sulla scuola e sull’organizzazione della didattica. A pochi giorni dal ritorno in zona arancione e dal rientro in aula per gli studenti della Fondazione EFP Sacra Famiglia, abbiamo chiesto alla direttrice Bruna Capoferri di fare un bilancio di questo anno difficile, delle sfide affrontate e dei piccoli e grandi cambiamenti che ne sono inevitabilmente derivati.

E’ passato oltre un anno dai mesi più bui della pandemia: quale è stato l’impatto sulle vostre attività formative di quei tragici mesi della primavera 2020?

Un impatto che non si può comprendere, se non si considera quel che è successo in terra bergamasca. L’impatto sulla vita delle persone che lavorano e sui ragazzi che frequentano la nostra scuola è stato fortissimo. Abbiamo vissuto quei momenti davvero con tanta apprensione; purtroppo diversi dei nostri ragazzi hanno avuto lutti in famiglia.

Come avete reagito a questo ‘urto’?

Come sempre abbiamo pensato fin da subito ai ragazzi; le nostre prime lezioni a distanza sono state faticose: ci siamo tutti riconosciuti nel bisogno di ascoltarci, di condividere e di unire le nostre forze per dare un forte significato a quei momenti di apprendimento. Abbiamo fornito ad alcuni ragazzi computer e strumenti digitali per connettersi alle lezioni, in brevissimo tempo. A qualcuno abbiamo comprato una sim card che permettesse di collegarsi stabilmente ad internet. Insomma, l’aspetto tecnico per noi non è stato un grosso problema.

L’aspetto emotivo invece? Quali sono state le ricadute psicologiche sui ragazzi?

Quello è stato più complicato: spesso durante i collegamenti i ragazzi ci comunicavano le loro ansie, oppure ci mettevano a conoscenza della perdita di un parente o di un amico. In risposta a questo diffuso disagio abbiamo aperto uno sportello di ascolto rivolto ai formatori per aiutarli a trovare un “diverso” modo per rapportarsi empaticamente con i ragazzi, non solo sul piano formativo, ma anche personale. Finalmente, a giugno, in occasione degli esami, siamo riusciti ad incontrare in presenza gli studenti: l’impressione è che fossero troppo provati da questa esperienza e anche spaventati all’idea di dover ritornare alle abitudini della vita sociale di prima. I mesi estivi ci sono serviti per ri-progettare spazi, tempi, modi, competenze e abilità per ri-significare la ripresa della scuola e dare il giusto senso al cambiamento che oggi ci sentiamo di affermare.

Come avete organizzato la didattica in questo anno scolastico in corso? Quali strategie e metodologie avete adottato per portare avanti, pur a distanza, i percorsi formativi?

Secondo quanto concesso dalla Regione, abbiamo fatto ricorso alla didattica integrata: formazione a distanza (Fad) svolta in modalità sincrona, formazione in contesto lavorativo (tirocinio formativo curriculare e alternanza scuola-lavoro) attraverso il project work e per qualcuno l’attivazione dello smart working. Abbiamo messo a frutto anche elementi già presenti nella didattica della nostra scuola, che hanno dato valore all’apprendimento nonostante le difficoltà organizzative e ci hanno indicato la strada per il nuovo anno. Sto parlando di una forte collaborazione a livello progettuale con le aziende, che già dallo scorso anno è sfociata nella collaborazione con due Academy, una per l’indirizzo agricolo (Coldiretti) e una per l’indirizzo commerciale (Mirai Bay srl e Ivica srl).

Come avete fatto con i tirocini?

I tirocini sono stati interrotti perché molte aziende non hanno più potuto ospitare i ragazzi. In realtà, il settore agricolo non si è quasi mai fermato, ma gli imprenditori e le famiglie ci hanno chiesto comunque di pazientare per la ripresa. Secondo le modalità indicate dalla Regione la formazione on the job è stata sostituita da project work, una modalità didattica che permette all’allievo di sperimentare in modo concreto e attivo quanto appreso durante le lezioni d’aula e di laboratorio. Durante il project work gli allievi hanno realizzato anche in forma di progetto, un manufatto, un prodotto multimediale, un documento, concreto e valutabile, rappresentativo dei contesti produttivi e organizzativi reali e delle professionalità in esito al percorso. In sostanza i ragazzi sono stati stimolati nella loro capacità di problem solving di situazioni lavorative.

Hanno risposto bene i ragazzi?

Direi di sì, abbiamo avuto un’alta percentuale di frequenza. Ognuno si è impegnato secondo le proprie attitudini e capacità espressive. Abbiamo preso atto di attività che i ragazzi hanno condotto in autonomia anche dopo la conclusione delle lezioni. Per esempio, alcuni ragazzi dell’indirizzo agricolo invitati dai loro formatori a realizzare dei video sui temi studiati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, hanno aperto un loro canale Youtube che ancora oggi continuano a curare presentando le specie arboree autoctone e dando consigli sulla coltivazione dell’orto biologico.

Come procedono adesso le attività?

Abbiamo cercato un equilibrio fra la gestione della didattica integrata, i bisogni degli studenti e le procedure di sicurezza, nel rispetto delle indicazioni normative. Ovviamente l’emergenza sanitaria ha dettato regole sulla riduzione quotidiana del carico di presenze sia degli studenti che degli adulti. Abbiamo garantito la presenza continuativa per i più piccoli e un’organizzazione della settimana per i più grandi con didattica in presenza, a distanza e tirocinio. Per ovvie ragioni, abbiamo dovuto potenziare lo staff di supporto “fuori aula” e i tecnici per la regia di tutte le operazioni informatiche e di digitalizzazione. Nel frattempo, abbiamo rivisto la progettazione delle attività curriculari per far emergere gli aspetti innovativi della “nuova didattica” e adeguare il sistema di valutazione ai diversi criteri di attribuzione valoriale.

Di cosa si tratta?

Abbiamo sentito la necessità di rafforzare il processo di consapevolezza delle competenze acquisite per tenere conto della complessità della didattica integrata. Lo staff che si occupa della certificazione delle competenze ha studiato un nuovo impianto valutativo in grado di restituire ai nostri formatori un feedback puntuale rispetto agli obiettivi raggiunti.

Tornando all’offerta formativa, lo stravolgimento che ha subìto il mondo del lavoro a seguito della pandemia vi ha spinto ad inserire competenze nuove nei vostri percorsi?

Sì. Prendiamo, ad esempio, l’indirizzo agricolo, dove formiamo operatori e tecnici che dovranno prendersi cura delle aree verdi, dei parchi, dei giardini privati, ecc…, sapendo anche coltivare in serra le colture. Anche in questo indirizzo così pratico, la pandemia ha fatto emergere la necessità di acquisire competenze comunicative in ambito multimediale: senza una buona comunicazione sui canali digitali, anche un’impresa di giardinaggio oggi non è più competitiva. Per quanto riguarda gli altri indirizzi, posso dire che importanti trasformazioni erano in atto già prima della pandemia. In un certo senso, l’esperienza del contagio ha reso ancora più urgenti quelle competenze che volevamo coltivare in alcune nuove proposte formative. Ad esempio, nel corso Operatore dell’abbigliamento, avviato proprio quest’anno, nel settembre 2020, è stato inevitabile inserire unità formative dedicate alla comunicazione digitale multicanale. Lo stesso discorso vale per i percorsi IeFP in ambito commerciale e per il nostro corso IFTS (E-Leader Digitalizzazione aziendale)

Quest’anno avete istituito un premio per gli studenti meritevoli durante i periodi di didattica a distanza…

Si, un riconoscimento soprattutto simbolico, che voleva valorizzare quello che di positivo ci ha insegnato questo momento complicato. Perché accanto al ricordo delle sofferenze e dei lutti si faccia memoria e tesoro dei valori riscoperti nella difficoltà, come ad esempio quello della “cura dell’altro”, del supporto reciproco, dell’attenzione verso chi ha più bisogno… i ragazzi hanno sviluppato questo e molto altro durante i mesi di DAD,: abbiamo voluto riconoscere loro il merito di aver partecipato alla costruzione di una “comunità di apprendimento”.

L’anno scolastico volge alla sua parte finale. Il peggio è passato ma la pandemia non è ancora del tutto superata… che messaggio rivolge agli studenti e alle famiglie dopo questi mesi faticosi di rientri e chiusure?

È ormai chiaro che la crisi determinata dall’esplosione determinata dalla pandemia è un evento epocale.

È necessario pensare alle sfide future cogliendone gli aspetti che ci accompagnano ad affrontare alcune delle transizioni a cui tutti saremo chiamati: la transizione digitale, la transizione ambientale e la transizione demografica. Trasformazioni importanti che impatteranno soprattutto sulla struttura occupazionale nel prossimo futuro.

Importante che tutti si sentano chiamati a lavorare sulla costruzione di un “destino comunitario”.

Credo che lo sguardo sul futuro debba contenere il coraggio di dare continuità alla formazione personale per rafforzare e sostenere la crescita di ognuno e dell’innovazione: tutti siamo chiamati a collaborare alla costruzione delle grandi sfide mondiali. Bisogna essere preparati e lavorare con impegno per partecipare a sistemi complessi che daranno spazio a nuove professionalità.

Parliamo dell’istruzione e formazione professionale in generale.

Secondo lei, l’IeFP può giocare un ruolo nel rilancio dell’economia che ci attende?

Certo che sì. Lo dico alla luce della mia esperienza lavorativa in contesto aziendale. Le imprese hanno bisogno dei nostri giovani qualificati e diplomati che consentono il ricambio generazionale delle maestranze. Strategica sarà la diffusione dell’apprendistato di primo livello, un istituto che offre la possibilità sia ai ragazzi che agli imprenditori di entrare in contatto in modo facilitato e tutelato, e che potrebbe fare la differenza per l’occupazione giovanile, oggi così bassa nel nostro Paese.

Cosa pensa dell’opportunità, invece, di accogliere anche gli adulti nei vostri percorsi di IeFP?

Abbiamo avuto diverse richieste ed è la sfida a cui stiamo lavorando. Mi piace ricordare una iniziativa nata durante il lockdown. Si tratta di un percorso formativo in “Gestione d’impresa”, fortemente voluto e finanziato dagli imprenditori bergamaschi, per giovani dai 19 ai 26 anni in difficoltà. Un’occasione per fare un’esperienza con un team di formatori in materia di Design thinking, Finanza, Marketing di posizionamento, Operations, Logistica e Risorse umane. Visto che l’offerta formativa dei centri di formazione come il vostro è così importante per il territorio, perché l’offerta di istruzione e formazione professionale è ancora così limitata? La formazione professionale non è una strada “comoda”: al secondo anno i ragazzi entrano nel mondo del lavoro e al quarto anno decidono magari di concludere il percorso scolastico in apprendistato. Non è usuale essere studenti-lavoratori in età adolescenziale e questo appare a molti come un carico eccessivo. Forse, dovremmo puntare di più sulla comunicazione di ciò che avviene negli enti di formazione professionale dove il valore dell’apprendimento motivante è incentrato sul pensiero critico di ciascuno e dove la libertà di sbagliare è occasione di sperimentazione, anticamera necessaria dell’innovazione. Dovremmo comunicare il Lavoro come ambito di costruzione della dimensione umana quale opportunità per il futuro e non solo come soluzione per l’autonomia personale in età adulta; dare sostanza alla formazione continua e alla continua specializzazione delle competenze per il miglioramento della dimensione umana e, quindi, anche di quella lavorativa.

E allora, per concludere la nostra intervista, se si rivolgesse ai ragazzi delle scuole medie e alle loro famiglie, come risponderebbe a questa domanda: “Perché scegliere l’istruzione o la formazione professionale oggi, e magari anche in futuro?”

La formazione professionale è la “Scuola contemporanea” dove riporre le aspettative e le promesse per il futuro. La scuola che pensa globalmente in termini qualitativi e non più quantitativi, dinamica e reattiva, capace di riflettere i cambiamenti e le innovazioni del mondo. Tutto questo a partire da un continuo miglioramento dei sistemi formativi a livello di governance, dall’introduzione di modelli pedagogici innovativi nei quali la figura del formatore agisce come mentore che esalta le peculiarità dei ragazzi superando le tendenze omologatrici di un tempo. La formazione professionale ha l’ambizione di formare dei giovani professionisti, cittadini del mondo con un atteggiamento aperto ai rapidi cambiamenti socioeconomici. I progetti formativi hanno l’obiettivo di superare l’insegnamento per singole materie creando una visione globale delle problematiche e delle rispettive soluzioni. Un nuovo modus operandi articolato e globale che stimola la creatività e la visione dei ragazzi. Uno degli obiettivi più importanti che l’IeFP si propone di raggiungere è quello della maturazione della consapevolezza di se stessi all’interno della società, con conseguente valorizzazione delle attitudini e delle aspirazioni dei singoli.

Intervista tratta dalla rivista di settore “Nuove Professionalità” II / n.1 2020 – ISSN: 2704-7245 http://riviste.gruppostudium.it/professionalità/archivio

