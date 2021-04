Covid, 127 nuovi contagi a Bergamo: 1.040 in Lombardia - BergamoNews

Sono 8.864 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, nella giornata di domenica erano stati 12.694. Sale il numero delle vittime per Covid in Italia: 316 nella giornata di lunedì 19 aprile contro i 251 di domenica 18 aprile.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754 tamponi effettuati, sono 1.040 i nuovi positivi (5,5%). I guariti/dimessi sono 7.850.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 18.754 (di cui 15.056 molecolari e 3.698 antigenici) totale complessivo: 8.975.848

– i nuovi casi positivi: 1.040 (di cui 56 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 690.708 (+7.850), di cui 4.269 dimessi e 686.439 guariti

– in terapia intensiva: 708 (-14)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.623 (-93)

– i decessi, totale complessivo: 32.319 (+35)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 406 di cui 154 a Milano città;

Bergamo: 127;

Brescia: 113;

Como: 23;

Cremona: 13;

Lecco: 40;

Lodi: 4;

Mantova: 61;

Monza e Brianza: 131;

Pavia: 44;

Sondrio: 31;

Varese: 15.