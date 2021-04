Calusco, nascondeva in garage hascisc e marijuana: 20enne nei guai - BergamoNews

Nascondeva in garage un etto e mezzo di hascisc e 64 grammi di marijuana. Per questo motivo un ventenne italiano di Calusco d’Adda è stato denunciato e sottoposto all’obbligo di firma.

A scoprire il giovane pusher sono stati i militari della stazione di Calusco in seguito a una segnalazione anonima. Insieme ai colleghi dell’unità cinofila di Orio al Serio, sono andati nell’abitazione in cui viveva con i genitori e dopo una perquisizione in garage hanno trovato lo stupefacente, grazie al fiuto dei cani antidroga. Rinvenuto anche materiale per confezionamento e un bilancino di precisione.

Il giovane, nullafacente, ha provato a giustificarsi spiegando che era per uso personale ma i carabinieri l’hanno denunciato e dopo il processo per direttissima è stato sottoposto all’obbligo di firma.