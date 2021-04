Bcc Bergamasca e Orobica stanzia 60 mila euro per le famiglie in stato di necessità - BergamoNews

La Bcc Bergamasca e Orobica conferma – anche per il 2021 – il suo impegno a favore delle famiglie in stato di necessità, con il programma “Bcc Alimentare Don Fausto Resmini”.

È un progetto a carattere umanitario varato nel 2010, che continua da allora senza interruzioni, attraverso il quale la Banca affianca gli Enti e le Organizzazioni che si prendono cura delle famiglie in stato di indigenza, raggiungendo ad oggi la ragguardevole cifra di 600 mila euro, spesi per acquistare i beni di prima necessità.

“Tutto è iniziato nel 2010 – afferma il Presidente Gualtiero Baresi – quando l’economia in Italia stava subendo gli effetti negativi della crisi dei subprime; la nostra banca si è interrogata su che cosa avrebbe potuto fare, accanto ai consueti interventi di sostegno alle associazioni di volontariato, culturali e sportive, per aiutare le famiglie in estrema povertà. Abbiamo quindi deciso di contattare, con discrezione, le realtà locali che si occupavano dei Centri di Primo Ascolto, le Caritas, i Servizi Sociali, per chiedere se potevamo dare una mano e da lì è stato un crescendo. Con questi gruppi di volontariato ci siamo conosciuti meglio, abbiamo apprezzato la loro organizzazione e quindi sì è stabilito di fissare un appuntamento annuale per ritrovarci e scambiarci le esperienze, per ascoltare preziose testimonianze, tra le quali le bellissime lezioni del nostro amico don Fausto Resmini, che ha sempre voluto partecipare con entusiasmo. Ricordo l’ultimo incontro che abbiamo tenuto in presenza; seduto tra me e lui c’era il Vescovo Francesco Beschi. Era il 23 aprile 2019 e 11 mesi dopo ci avrebbe lasciato. Per noi è stato naturale, immediato, logico che il progetto andava intitolato a lui. Quindi un anno fa la “Banca Alimentare della Bcc” è diventata “Bcc Alimentare Don Fausto Resmini”. Giovedì lo comunicheremo direttamente ai volontari che si collegheranno per assistere alla presentazione dell’edizione 2021″.

Gualtiero Baresi

Ma come funziona questa iniziativa e quali sono i paesi coinvolti? “La nostra banca – spiega il Direttore generale Alberto Pecis -mette a disposizione delle Associazioni coinvolte nel Progetto un budget da spendere per acquistare i beni di prima necessità. Consideriamo che stiamo parlando di 260 volontari fissi che assistono più di 600 nuclei famigliari residenti nei nostri comuni di competenza, senza contare la pletora di persone che gravita intorno al “Posto Caldo” di Bergamo e gli innumerevoli interventi di urgenza che sfuggono alle statistiche. Gli ambiti operativi sono costituiti dai nostri paesi, le nostre realtà “sotto casa”, dove la pandemia ha condizionato ed aggravato situazioni già precarie, modificando anche la componente etnica dei bisogni, con un incremento significativo delle famiglie autoctone interessate. I centri sono 16 e coprono gran parte del bacino di competenza della Bcc: Azzano San Paolo, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobbio, Grone, Levate, Martinengo, Pedrengo, Pognano, Spirano, Stezzano, Torre Boldone, Urgnano e Zanica”.

Alberto Pecis

La presentazione del progetto ai volontari coinvolti nel progetto avverrà in diretta streaming sul canale YouTube della banca (https://youtu.be/De95g4LGEjg) giovedì 22 maggio alle ore 18.00, conduce Max Pavan. Ci sarà un momento dedicato al ricordo di don Fausto Resmini con la testimonianza di Fabio Defendi del Progetto Esodo, e l’intervento del direttore della Caritas Diocesana Bergamasca don Roberto Trussardi, che traccerà un quadro della situazione delle povertà nella bergamasca.