Treviglio, le minoranze chiedono misure per il commercio: "Azzerate la Tari" - BergamoNews

Nel prossimo consiglio comunale di Treviglio le minoranze si schiereranno con forza al fianco degli esercizi commerciali della città, chiedendo a sindaco e giunta di impegnarsi da un lato per un sostegno dal punto di vista economico e dall’altro da quello morale.

A presentare due differenti mozioni, dal medesimo destinatario, sono stati Erik Molteni, Laura Rossoni, Gianluca Pignatelli, Cristina Ronchi ed Emanuele Calvi.

Al sindaco Juri Imeri chiedono innanzitutto l’azzeramento della Tari per i commercianti.

“Dalla primavera 2020 ad oggi, molte attività commerciali del nostro territorio hanno dovuto sospendere la propria attività produttiva – spiegano – Le restrizioni adottate dal Governo continuano ad essere presenti sia per i cittadini sia per gli imprenditori e questo porta ad un calo o addirittura un’assenza di fatturato e stipendi. Nel corso del 2020, nonostante l’emergenza Covid-19, anche tutte le attività chiuse e parzialmente chiuse hanno effettuato il pagamento della tassa sui rifiuti e si ritrovano con l’incombenza delle scadenze fiscali da rispettare, sia locali che nazionali, con l’incertezza massima sulla ripartenza e sul futuro”.

Partendo da questi presupposti, e spiegando come l’impatto dei Dpcm e delle relative chiusure totali o parziali abbiano portato una produzione minima o nulla di rifiuti, i consiglieri di opposizione chiedono all’amministrazione di “farsi portavoce presso gli organismi competenti per la quota parte fissa di competenza al fine di prevedere una forma di azzeramento ai titolari di attività commerciali, per il periodo di chiusura totale o parziale (in questo caso prevedendo una riduzione) della operatività che abbia inciso sulla produzione di rifiuti; a farsi portavoce attraverso ANCI presso il Governo al fine di ottenere la possibilità di intervenire, in deroga ai principi vigenti, per i Comuni che intervengono con variazioni di bilancio per ridurre il peso della Tari e ad analizzare la quota parte variabile e ad attivarsi per tale azzeramento per l’anno 2021”.

In aggiunta a tale richiesta, più legata all’attività operativa del Comune, gli stessi consiglieri hanno anche voluto riavvolgere il nastro fino a una settimana fa quando sulle pagine social della lista civica “Rinascerò” è apparso un controverso post nel quale si dava delle “capre” ai commercianti rispettosi delle regole anti contagio.

leggi anche Treviglio “Capre” ai commercianti rispettosi delle regole: il post (e le scuse) della lista che sostiene Imeri

“La lista, che sostiene il sindaco Imeri, ha pubblicato sui propri social affermazioni ingiuriose nei confronti dei commercianti che hanno rispettato e stanno rispettando le disposizioni imposte dal lockdown – hanno ricordato nella loro mozione -, dando loro delle capre e accusandoli di andare a elemosinare in piazza. Si chiede che sindaco, giunta e consiglio comunale tutto, in segno di solidarietà e rispetto nei confronti delle attività commerciali trevigliesi, delle loro sofferenze e dei loro sacrifici grazie al quale la nostra Città mantiene vivo e vitale il proprio tessuto non solo economico ma anche sociale e culturale, prendano pubblicamente le distanze dalle affermazioni e da chi le ha proferite”.

Affermazioni dalle quali, giusto sottolinearlo, si era da subito dissociato Luigi Stracuzzi, segretario e portavoce della civica “Rinascerò” che aveva spiegato come si fosse trattato di un’iniziativa individuale e non condivisa di un collaboratore, sfuggita al controllo dei vertici di lista.

Anche il sindaco Imeri aveva fatto altrettanto: “Qui l’unica capra – si è limitato a rispondere via social – è l’autore del commento”.