Al Gewiss Stadium arriva la Juve: Atalanta, regalati una domenica storica - BergamoNews

Scontro importantissimo quello che attende quest’oggi la Dea, che ospiterà la Juve nella 31^ giornata di campionato.

Le due compagini sono divise da un solo punto in graduatoria, con i campioni d’Italia che precedono l’Atalanta, entrambe di poco dietro al Milan, secondo in classifica. Pare superfluo evidenziare come la squadra di Gasperini punti decisamente al sorpasso e mai come quest’anno potrebbero esserci le condizioni per una vittoria nerazzurra. Che peraltro diventerebbe fondamentale nel caso in cui, qualche ora dopo questa partita, il Napoli dovesse perdere il match casalingo contro la capolista Inter.

Nonostante si trovino sempre e comunque nelle zone nobili della classifica, i bianconeri non stanno certamente disputando un torneo degno della loro fama e, soprattutto, giocano un football che agli esteti di questo gioco non piace per nulla. Mister Pirlo è stato oggetto di numerosi attacchi, reo secondo molti di non essere all’altezza del ruolo assegnatogli, sostanzialmente incapace di far rendere al meglio Ronaldo & Co.

Lungi da me il voler esprimere giudizi in tal senso, ma è fuori da ogni discussione il fatto che il gap tra le due formazioni si sia assottigliato fino quasi ad azzerarsi, complice però e soprattutto in tal senso il notevole salto di qualità della squadra nerazzurra.

Personalmente ritengo che l’Atalanta faccia del gioco corale la propria forza, laddove invece i bianconeri vivano più di alcune indubbie individualità capaci di fare la differenza, CR7 su tutte. Incomprensibili infatti a mio avviso le critiche piovute quest’anno sull’asso portoghese, capace quasi da solo e con i suoi 25 gol (in 27 gare, una media impressionante) di tenere la Juve in zona Champions.

E questa “zona” la Vecchia Signora la vorrebbe assolutamente mantenere, affinché la stagione da pessima, complice anche l’eliminazione europea, non si trasformi in fallimentare. Non sarebbe infatti solo l’eventuale vittoria della Coppa Italia (che proprio la Dea vorrà soffiare ai bianconeri tra un mese) a far mutare il giudizio sull’annata juventina.

Fatto sta che quella odierna sarà una partita da vivere col patema d’animo per i tifosi nerazzurri, alcuni dei quali non erano neppure nati quando Nik Ventola diede l’ultimo successo al Brumana alla Dea. E proprio l’ex attaccante nerazzurro non solo vede possibile una vittoria atalantina, ma non ha avuto neppure parole tenere nei confronti della formazione bianconera, che ritiene attualmente essere una seconda scelta sul mercato per i più forti attaccanti in circolazione.

Lasciando ad altro articolo il ricordo dei più importanti 59 match giocati a Bergamo in serie A, rammento solo che nella gara d’andata giocata lo scorso dicembre all’Allianz, le due squadre si divisero equamente la posta per effetto del vantaggio bianconero di Chiesa e del pareggio di Remo Freuler.

In casa nerazzurra Gasperini dovrà sopperire all’assenza di Romero (squalificato) facendo rientrare Djimsiti dal primo minuto per affiancare Palomino e Toloi. Buone notizie invece per Pessina che si è negativizzato dal Covid e sarà del match. Con la sola eccezione di Hateboer, quindi, tutta la truppa è a disposizione del mister e c’è curiosità sull’assetto tattico che l’allenatore nerazzurro intenderà schierare, anche se prevedo un ritorno della difesa a tre.

Mister Pirlo potrebbe confermare in blocco la squadra che ha superato il Genoa, con il solo dubbio tra Chiellini e Bonucci per affiancare De Ligt e Danilo.

La consueta carrellata degli ex vede quest’oggi protagonisti Dejan Kulusevsky, che ha disputato a Bergamo 3 sole gare per poi passare sotto la Mole e Cristian Romero (come detto oggi out), che invece di Torino non ha neppure visto l’ombra pur essendo di proprietà della società bianconera ed attualmente in prestito all’Atalanta.

Cristian Romero, oggi assente: il suo cartellino è ancora della Juve

A questi due giocatori dobbiamo per la verità aggiungere anche mister Gasperini che delle zebre giovanili è stato sia giocatore che allenatore.

L’importanza della gara è attestata dal direttore di gara designato, ossia l’espertissimo Daniele Orsato, certamente uno dei migliori arbitri europei.

Gran parte dei bookmakers vede la Dea leggermente favorita: tifosi atalantini, gli scongiuri sono d’obbligo.