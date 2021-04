Sotto copertura, Amici, Rex o Il sangue e la neve? La tv del 17 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 17 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sotto copertura”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La cattura di Zagaria”: Napoli, 2011. Il capo della squadra mobile Michele Romano riceve da un informatore una soffiata sulla posizione di Michele Zagaria, boss dei Casalesi ancora in libertà. La squadra si mette in moto ma il blitz

Canale5 alle 21.40 trasmetterà una nuova puntata di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Reazioni”: una cisterna di ammoniaca anidra viene rubata in un deposito della dogana nel Queens e due agenti federali vengono uccisi . L’F.B.I. avvia le indagini considerando tutte le piste…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Città segrete”. Corrado Augias conduce i telespettatori alla scoperta di Napoli.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Don Camillo e l’onorevole Peppone”; su Italia1 alle 21.20 “Rex – Un cucciolo a palazzo”; su La7 alle 21.15 “Il socio”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Ricomincio da te”; su Iris alle 21.05 “Il rapporto Pellcan” e su Italia2 alle 21.10 “Il killer della metropolitana”.

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “La Unidad”. Un team di agenti spagnoli dell’antiterrorismo riesce a catturare uno spietato terrorista esponendo la Spagna ai suoi seguaci, compreso il figlio, tutti disposti a morire per la loro causa.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena “Il sangue e la neve – Memorandum teatrale su Anna Politovskaja”. Il film teatrale Il sangue e la neve, realizzato nel 2008 da Felice Cappa da un testo di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e musiche composte ed eseguite all’arpa da Floraleda Sacchi, è dedicato alla memoria di Anna Politovskaja in occasione del secondo anniversario della morte. Con di Stefano Massini regia Felice Cappa musiche Floraleda Sacchi con Ottavia Piccolo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “I Tudors” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai