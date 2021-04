Juve, l'annuncio di Pirlo: "Ronaldo non ci sarà contro l'Atalanta" - BergamoNews

“Ronaldo non sarà della partita: non ha recuperato da un problema ai flessori, portandolo domani avrebbe rischiato un importante infortunio”. Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, annuncia in conferenza stampa l’assenza del portoghese contro l’Atalanta.

“E’ un problema di lunedì, i flessori erano carichi e ha provato col differenziato – rivela il tecnico bianconero – ma non riesce a spingere come vuole e come ritiene opportuno. I viaggi in aereo, le partite tardi e l’accumulo di tante gare non gli ha permesso di recuperare. Abbiamo preferito di lasciarlo a riposo e speriamo di recuperarlo per mercoledì”.