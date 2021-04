Da Escape Tour Bergamo alle commedie dialettali: gli eventi del week-end - BergamoNews

Bergamo e la Lombardia sono in zona arancione. Nel fine-settimana di sabato 17 e domenica 18 aprile, dunque, vigeranno le disposizioni relative a questo colore.

Ecco la panoramica delle iniziative organizzate nel week-end in Bergamasca.

BERGAMO

Sabato 17 aprile l’associazione Guide Turistiche Città di Bergamo propone l’itinerario “Forza ed eleganza del ferro“.

Il ritrovo è alle 14.45 in Piazza Mercato delle Scarpe.

Il ferro è un elemento che rimanda all’idea di forza e di protezione, come si vede nelle strutture portanti e nelle inferriate di porte e finestre, ma è anche metallo duttile che assume forme eleganti nelle barriere, nei balconi, nelle insegne.

Durata due ore circa – Costo a persona: 8 euro (6 euro per i soci)

Prenotazione obbligatoria a: info@bergamoguide.it oppure telefonando al numero 328.6123502

Le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID vigenti.

Domenica 18 aprile alle 15 sarà possibile partecipare a “Escape Tour – Fuga dalla città“. Sfida te stesso e gli altri, usa la logica, la creatività e un pizzico di astuzia per risolvere gli enigmi e completare l’itinerario.

Immergiti nella storia, nella cultura e negli aneddoti di un territorio e svela i misteri che lo caratterizzano. Esplora le bellezze del mondo che ti circonda e prenditi il tuo tempo per gustarti questa avventura.

Come Funziona? Osserva gli indizi, orientati sulla mappa, segui le tracce, scopri i misteri di Bergamo, trova la via di fuga e vinci il premio.

Si consigliano scarpe comode e uno smartphone dotato di lettore QrCode.

Un’attività ideale che puoi fare in totale sicurezza per 3 ragioni:

1. Escape Tour infatti è un’esperienza di visita non guidata, ma da fare in autonomia, con la tua famiglia o con i tuoi amici

2. I tour si svolgono all’aperto, tra le vie del centro storico delle città ma lontano dagli itinerari del turismo di massa

3. Sarà garantito il rispetto delle regole di spostamento tra Comuni/Regioni, distanziamento e divieto di assembramento con una richiesta obbligatoria di prenotazione al tour che permetterà di programmare in modo scaglionato le partenze dei gruppi di partecipanti

In posizione collinare, racchiusa da una cinta muraria con quattro porte, Bergamo, e i particolare Città Alta, vi accoglie con un intrico di cortili nascosti, botteghe artigiane, portici e ombre lunghe. Una piazza perfetta, il cuore di questa cittadina, e mura intatte, Patrimonio dell’Umanità. Eppure, la città ai piedi delle Prealpi Orobie non è solo un perfetto scrigno di storia e cultura.

Intraprendi anche tu questo entusiasmante viaggio alla scoperta di questo gioiello. Osserva gli indizi, orientati e segui le tracce sulla mappa per svelare dell’itinerario misterioso. Lasciati condurre, immergiti nella trama storica e negli aneddoti correlati ad ogni luogo da scoprire.

Adatto a tutti, grandi e piccoli

Durata percorso: Circa 2,5 ore

Lunghezza percorso: 3 Km

Prenotazione obbligatoria tramite email info@escapetour.info o al 324.7938138, fino a 24 ore prima dell’inizio del tour.

Il tour non è guidato; tutte le indicazioni per seguire il percorso si trovano direttamente sul materiale che ti verrà consegnato alla partenza.

Informazioni

prezzo 10 – 15 euro

email: info@escapetour.info

Telefono : 324.7938138

PROVINCIA

Domenica 18 aprile alle 17 dal Teatro Filodrammatici di Treviglio si potrà vedere in streaming la commedia dialettale “L’amis del papà“, con la compagnia del “Sottoscala” di Rosciate; regia di Luigi Colombo.

Questa è la storia di un padre austero e burbero con idee particolari e una fissa in testa: trovare un buon partito per la figlia. Ma il cuore di Carolì è già impegnato. Un giorno si presenta a casa il figlio di un vecchio amico d’infanzia di Luige che subito, vede in lui il marito ideale per la figlia. L’amicizia e la fiducia illimitata posta in lui indurrà questo giovane a combinarne di tutti i colori, con l’intento di aiutarlo, fino a che la fiducia verrà meno e… nel frattempo se ne vedono delle belle!

Domenica 18 aprile alle 21 dal Teatro Filodrammatici di Treviglio verrà trasmessa in streaming la commedia dialettale “Amùr, dulùr e sbatimènt de cör“, di Loredana Cont.

Anni 90. In una casa di riposo nascono simpatie e antipatie, complicità e invidie, amicizie e rancori.

Tra Bepi e Marieta nasce l’amore. Intorno a loro i sentimenti sono contrastanti, c’è chi li osteggia e chi li appoggia e i figli, come la prenderanno?

Tra balli e partite a carte gli animi si scaldano, qualcuno afferma che l’amore è prerogativa esclusiva dei giovani mentre altri, sostengono che l’amore è un sentimento senza età. Un bel dilemma insomma e se aggiungiamo le parole del Dottore che afferma: “ il corpo invecchia ma i sentimenti non invecchiano mai”, allora non ci resta aspettare e vedere cosa succederà e…….se l’amore con i capelli bianchi…….

Interpreti: Simone Gatti, Tina Mauri, Bruno Manenti, Daniela Conti, Palma Tassi, Paolo Redaelli, Alessandra Manenti, Simone Pigola, Giancarlo Ferrari, Laura Robecchi e Debora Brusaferri.

Versione in dialetto Trevigliese e adattamento di Carlo Fanzaga; regia Carlo Fanzaga; aiuto regia Giancarlo Conti.