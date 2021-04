Da Bonaldi Gruppo Eurocar Italia consegnate le prime tre Volkswagen ID.4 - BergamoNews

Sabato mattina nello showroom Volkswagen Bonaldi Gruppo Eurocar Italia di via V° Alpini sono state consegnate ai clienti le prime tre ID.4 acquistate a Bergamo. Un momento molto atteso che si è concluso con la consegna delle chiavi del Suv 100% elettrico, il primo della marca sempre più orientata alla mobilità sostenibile ed elettrica.

Il Gruppo Volkswagen prosegue a passo spedito nella sua strategia che mette al centro l’e-mobility. Entro il 2029, la Casa di Wolfsburg prevede di lanciare sul mercato fino a 75 veicoli 100% elettrici e di vendere circa 26 milioni di vetture.

Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 lo staff Volkswagen Bonaldi Eurocar Italia ha ricevuto i clienti e riservato loro l’accoglienza delle grandi occasioni.

“Finalmente – dichiara Gianmaria Berziga, Direttore Generale Bonaldi Eurocar Italia – quest’oggi possiamo consegnare le prime ID.4 una vettura destinata ad avere grande successo: sostenibile, digitale, dal design ultra moderno e con un’autonomia destinata a fare la differenza. Molto attesa poiché si inserisce nel segmento caratterizzato dalla maggiore crescita a livello mondiale, quello dei Suv compatti. I clienti che oggi ritirano la loro ID.4 ricevono un’auto fabbricata con un bilancio di CO2 neutro”.

Giuseppe Sermisoni, Responsabile Volkswagen Bonaldi Eurocar Italia: “Intelligente, innovativa, ecocompatibile, spaziosa: la nuova ID.4 è una vera rivoluzione. Grazie ad una autonomia di quasi 500 km con una carica, ID.4 è perfetta anche per l‘uso familiare, in città come per il tempo libero. Vederla dal vivo ed entrare nel merito delle sue caratteristiche merita davvero: tutto lo staff Volkswagen è a disposizione sia in salone che online“.

La nuova ID.4

Il design è pulito, lineare e muscoloso.

Nata sulla stessa base della ID.3 e cioè il pianale Meb, il Suv ID.4 è più alto (1,64 metri) e lungo (4,58 metri) ma estremamente maneggevole. Confortevole per cinque persone, ha un bagagliaio molto spazioso (una capacità di 543 litri che diventano 1.575 litri ribaltando gli schienali posteriori, con carico fino al tetto).

Similmente a quanto avviene con la compatta ID.3, le linee della ID.4 simboleggiano l’inizio di una nuova era della mobilità. Gli accattivanti fari e il layout dell’illuminazione conferiscono al frontale una personalità estremamente moderna.

Una vettura dal corpo atletico, vigoroso, dinamico con i grandi cerchi che sottolineano la sua robusta sportività.

Nuove tecnologie di illuminazione

I fari interattivi IQ.Light LED Matrix emettono un fascio abbagliante a regolazione intelligente. Innovativi i gruppi ottici posteriori a LED 3D.

Potenza ed elevata autonomia

Entrambi i modelli 1ST edition della ID.4 si basano sulla ID.4 Pro Performance ed erogano 150 kW (204 CV). La loro batteria consente 490 km circa di autonomia (WLTP).

Open space per i passeggeri

L’architettura della ID.4 consente un passo lungo e, di conseguenza, interni spaziosi quanto quelli di un comune Suv di classe superiore.

Caratteristica comune alla famiglia ID della Volkswagen, anche l’abitacolo della ID.4 presenta una configurazione “open space”. Il tetto panoramico in vetro (di serie sulla ID.4 1ST Max) occupa quasi per intero il tetto della vettura e rende l’abitacolo estremamente luminoso.

Sistema di comando avanzato

Un display touch con diagonale fino a 12″ (per la versione 1ST Max), il comando vocale che riconosce espressioni del linguaggio quotidiano e ID.Light sono parte della dotazione standard. È possibile avere anche un head-up display con funzione di realtà aumentata, che fonde indicazioni virtuali e mondo reale.

Nuova piattaforma elettronica

Il software e l’hardware della ID.4 sono concepiti in un’architettura completamente nuova. Questo permette di ottenere aggiornamenti in auto dopo l’acquisto.

Connettività completa

Grazie ai sistemi di navigazione, il guidatore può sfruttare i servizi online di We Connect Start. I comandi vocali online sono ancora più efficaci, perché molte funzioni attingono all’insieme di informazioni presenti su cloud e il sistema comprende domande spontanee, come “Ciao ID., dov’è il ristorante più vicino?”. L’App Connect consente di riprodurre in streaming i media attraverso lo smartphone. Il guidatore e i passeggeri possono integrare il loro cellulare nel rispettivo ambiente naturale, ossia Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink. Un altro strumento importante è l’interfaccia telefonica Comfort, che collega lo smartphone al sistema elettronico di bordo (di serie sulla ID.4 1ST Max).

Sempre attraverso la App Connect è possibile controllare la carica e la climatizzazione della vettura direttamente dal loro smartphone e consultare il livello della batteria e l’autonomia dell’auto. La climatizzazione statica funziona anche se l’auto non è collegata alla corrente elettrica. I sistemi di assistenza di IQ.Drive favoriscono il massimo controllo alla guida.

La ID.4 debutta sul mercato italiano con due modelli first edition: la ID.4 1ST e la ID.4 1ST Max con prezzi di listino rispettivamente di € 48.600 e € 58.600.

Quattro i colori disponibili: Blue Dusk Metallic, Glacierwhite Metallic, Honey Yellow Metallic e Mangangrey Metallic.