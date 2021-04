“Costruiamo l’alternativa, prepariamo la futura umanità!”: a Bergamo la senatrice Nugnes - BergamoNews

La Federazione di Bergamo di Sinistra Italiana organizza un evento in modalità remota dal titolo “Costruiamo l’alternativa, prepariamo la futura umanità!” che vedrà la partecipazione come relatrice la Senatrice della Repubblica Italiana Paola Nugnes, membro della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana. Introdurrà Matteo Belotti (Segretario Provinciale); interverranno: Alfredo Di Sirio (Responsabile Formazione Italiana Bergamo), Paolo Matteucci (Segretario Regionale), concluderà Tino Magni (della Segretaria Nazionale). Questa iniziativa avverrà venerdì 23 Aprile alle ore 20:30; sarà in Diretta Facebook, sui canali di Sinistra Italiana Bergamo e Lombardia.

L’oggetto del dibattito verterà sulla posizione scelta dall’Assemblea Nazionale del Partito, che si è posta all’opposizione del Governo Draghi, rilanciando allo stesso modo l’alleanza fra PD e Cinque Stelle, ma ciò che ci preme è rilanciare una discussione sull’alternativa di società perché riteniamo che le questioni, politico-elettorali siano necessarie ma sempre di corto respiro. Pensiamo che sia importante riflettere sulla base di esperienze mutualistiche e lotte sociali, che si oppongano al profitto e allo sfruttamento del capitale sulla terra e sui suoi abitanti.

La Sinistra ha il compito di rilanciare un dibattito sul Futuro, che colga nel suo insieme il ruolo centrale dello Stato sull’economia, capace di orientarla nell’interesse dei molti e non dei pochi; e dall’altra che ha il compito di appoggiare il protagonismo delle comunità locali, nel promuovere e difendere i beni comuni. Pertanto, vogliamo mettere al centro della nostra azione politica la Cura, intesa come promozione della ecologia accanto alla giustizia sociale. Per costruire una società della Cura dobbiamo, innanzitutto, realizzare una lotta radicale alle disuguaglianze, al consumo di suolo, e alla speculazione finanziaria, in tal modo da poter garantire a tutti gli esseri umani dignità e diritti.