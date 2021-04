Via Lavanderio, dopo la frana in estate i lavori - BergamoNews

Dopo la scaletta di Santa Lucia, lo Scorlazzone, la scaletta di via Monte Bastia, il vicolo San Carlo, la scaletta Bellavista e via Moratelli (il primo lotto di lavori è in esecuzione in queste settimane), la scaletta di via del Paradiso (anche in questo caso il cantiere è in corso), quest’anno il Comune di Bergamo interverrà su via Lavanderio.

Un intervento necessario per via soprattutto della frana che qualche anno fa ha reso pericoloso il transito lungo il percorso del sentiero, per questo motivo chiuso al transito e transennato. L’Assessorato ai Lavori Pubblici ha previsto l’investimento di 400mila euro per rimettere a nuovo i circa 270 metri del tratto di strada che collega via generale Marieni a via del Lavanderio, così denominata per la presenza di un vecchio lavatoio all’incrocio con via Astino. Il Comune, che ha incassato l’approvazione della Soprintendenza e del Parco dei Colli, avvierà ora l’iter per l’aggiudicazione del cantiere: i lavori sono previsti quindi tra qualche mese.

Il progetto approvato durante la seduta della Giunta di oggi prevede un intervento di tipo conservativo con l’obiettivo principale di consolidare e stabilizzare i tratti di sentiero più sconnessi, sia intervenendo sui muretti a secco verso valle sia sul ripristino della pavimentazione, tutta in selciato. Inoltre si prevede la realizzazione di un corrimano verso valle e della rete d’illuminazione pubblica, lavorando con materiali e modalità che rendano l’intervento il meno impattante possibile in termini estetici.

Il Comune di Bergamo prevede anche la realizzazione di un impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzando, nella parte di strada vicina a via Generale Marieni, griglie di raccolta dell’acqua piovana da convogliare nella rete di drenaggio esistente.

“Il sistema delle scalette dei colli di Bergamo – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – rappresenta un grande patrimonio della nostra città: con questa consapevolezza, sin dall’insediamento dell’Amministrazione Gori, lavoriamo prevedendo ogni anno un intervento su una scaletta e percorso diversi. Al piano di sistemazione e valorizzazione aggiungiamo il piano di realizzazione dell’illuminazione pubblica, che ha consentito di illuminare la scaletta di Santa Lucia, vicolo Fontanabrolo, la salita dello Scorlazzino e molto altro ancora. Continueremo a lavorare con l’obiettivo dichiarato di rendere più bello e fruibile questo sistema di percorsi: ancora nel 2021 saremo impegnati nel cantiere del secondo lotto di scaletta Bellavista e via Moratelli a Longuelo, con un investimento di altri 400mila euro”.