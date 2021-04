Stadi verso la riapertura: la finale di Coppa Italia Atalanta-Juve forse con i tifosi - BergamoNews

I tifosi stanno per tornare negli stadi. Si ripartirà con calma, pochi per volta, ma ora s’inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

In vista degli Europei (in programma in Italia l’11, il 16 e il 20 giugno e il 3 luglio), per i quali è previsto il ritorno dei tifosi allo stadio per un totale del 25% della capienza, Lega Calcio e Figc stanno lavorando per una riapertura degli impianti già nel finale di campionato.

L’idea è far tornare i tifosi a partire dal 10-15 maggio e una delle partite che potrebbe vedere il ritorno di circa 1.000 sostenitori allo stadio è la finale di Coppa Italia che vedrà protagonista l’Atalanta contro la Juventus il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Conferma dei lavori in corso anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, che nelle scorse ore ha incontrato la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali: “L’evento dell’11 giugno Italia-Turchia all’Olimpico, ha creato speranza e opportunità – ha dichiarato Gravina alla Gazzetta dello Sport -. Credo ci siano buone possibilità di una riapertura generalizzata. Prima dell’Europeo? Sembrerebbe di sì. La Coppa Italia è una delle tante ipotesi, insieme ad altri eventi che ci sono prima di giugno. Quello che è emerso in maniera chiara è che l’esigenza del nostro Paese è quella di ricominciare. C’è voglia di ripartire ma dobbiamo rispettare tempi e cadenze dell’autorità di Governo”.