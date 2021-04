Nuvole e sprazzi di sereno, rovesci in montagna - BergamoNews

Si avvicina il fine settimana: sotto quale cielo ce lo spiega Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’allungamento dell’alta pressione dalle isole Britanniche alla Scandinavia, promuove la discesa di nuclei d’aria più fresca lungo il suo bordo orientale e poi meridionale. Tali infiltrazioni dai quadranti nord-orientali manterranno condizioni di debole variabilità, più spiccata sui rilievi.

Venerdì 16 aprile 2021

Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino avremo nuvolosità irregolare, più intensa sulla fascia prealpina occidentale, ma senza fenomeni. In giornata tendenza ad ampi sprazzi assolati ad iniziare dai settori orientali, ma con qualche cumulo in transito: non si potrà escludere qualche breve ed isolato rovescio tra Valtellina ed Orobie. Nella sera avremo condizioni di cielo sereno o velato su tutta la Lombardia.

Temperature: minime in lieve diminuzione, tra 3°/6°C, massime in aumento, tra 13°/16°C.

Sabato 17 aprile 2021

Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino cielo sereno o velato. In giornata tendenza ad ingresso di nuvolosità sparsa, più consistente sui settori orientali. In serata avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche locale pioggia non esclusa sulle Prealpi orientali: brevi e deboli nevicate a quote superiori ai 1300 metri.

Temperature: minime pressoché stazionarie, tra 3°/6°C, massime stazionarie, tra 13°/16°C.

Domenica 18 aprile 2021

Tempo Previsto: Già nel corso della notte la nuvolosità aumenterà ad iniziare dai settori orientali, con qualche breve pioggia non esclusa tra le Prealpi orientali e la pianura mantovana; deboli nevicate oltre i 1200 metri. In giornata insisteranno nubi diffuse, ma associate a poche precipitazioni, al più limitate a isolata pioggia lungo la fascia Prealpina e l’alto Oltrepò pavese. Limite della neve attorno ai 1200 metri.

Temperature: minime in sensibile aumento, tra 6°/9°C, massime pressoché stazionarie, tra 13°/16°C.