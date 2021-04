Investì e uccise 54enne di Capriate: droga nel sangue, condannato a 6 anni - BergamoNews

Angelo Carillo, 50enne di Novate Milanese, è stato condannato in abbreviato a sei anni di carcere per l’incidente costato la vita a Filippo Giordano, 54 anni, lo scorso 13 ottobre lungo l’autostrada A4.

Erano da poco passate le 7. In sella alla sua moto, una Honda 600, iol 54enne, residente in via Trieste a Capriate San Gervasio, si stava recando come ogni giorno al lavoro. Avrebbe dovuto raggiungere Seriate dove era operaio alla Aesys di via Pastrengo, azienda specializzata nei sistemi di comunicazione e nelle tecnologie di visualizzazione display e pannelli informativi.

Ma in fabbrica l’uomo non è mai arrivato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polstrada di Seriate, circa 500 metri dopo il casello di Bergamo, il 54enne venne tamponato da una Fiat 500 X, guidata da Carillo.

A causa dell’impatto, il motociclista venne sbalzato dalla due ruote finendo a terra sull’asfalto. Giordano morì in pochi istanti per le gravi lesioni.

Il conducente della vettura, sotto choc per l’accaduto, era stato trasportato all’ospedale di Seriate ed è finito a processo per omicidio stradale.

Giovedì nell’udienza preliminare di fronte al gup Federica Gaudino il 50enne, che ha scelto il rito abbreviato (assistito dagli avvocati Pamela Nodari e Irene Mafe) è stato condannato a 6 anni, tanti quanti ne aveva chiesti il pm Giancarlo Mancusi. All’imputato è stato applicato il comma 2, che sottintende la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti.