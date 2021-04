I trent'anni di Luis Muriel: segna un gol ogni 45 minuti e vale più di 40 milioni - BergamoNews

Quando è arrivato nell’estate del 2019, a Bergamo, tutti erano soddisfatti. Allenatore, società, tifosi. Le qualità di Luis Muriel, del resto, non sono mai state in discussione. Il talento colombiano, però, fino a quel momento non aveva mai finito di piacere, ovunque fosse stato. Non a caso il suo periodo di permanenza massimo in un club era stato di due anni e mezzo. Poi via, ceduto al miglior offerente senza particolari rimpianti.

È successo a Udine, con un bottino finale di 19 gol in 65 partite (e qualche infortunio di troppo); idem a Genova sponda doriana, con 24 reti in 84 presenze (forse il suo momento migliore, prima di Bergamo).

A Siviglia e Firenze, tra il 2017 e il 2019, le due esperienze meno positive: in Spagna ha segnato 13 volte in 65 occasioni, mentre con la Viola le cose sembravano poter andare diversamente grazie a un avvio-sprint, ma l’avventura toscana si è chiusa con appena 9 gol in 23 partite (6 dei quali segnati nelle prime 8 giornate, poi poco o niente).

Quando la Fiorentina ha deciso di non esercitare il riscatto del cartellino di Muriel, di proprietà del Siviglia, l’Atalanta ha deciso di farsi avanti: un buon affare puntare sul colombiano per una cifra di poco superiore ai 15 milioni di euro, che sarebbero poi diventati 20 attraverso i bonus.

Insomma, qualcosa di bello l’ha sempre fatto il buon Luis, ma non è mai stato un top player.

A Bergamo l’ex viola ha trovato la sua dimensione: 19 reti in 41 presenze nella sua prima stagione sotto le Mura, con una media vicinissima allo 0.5 gol a partita, la maggior parte dei quali partendo dalla panchina.

Quest’anno le cose stanno andando ancora meglio, con Muriel che ha già toccato quota 22 gol stagionali (18 in Serie A, 3 in Champions League e uno in Coppa Italia) in 39 apparizioni, per una media impressionante di 1.7 reti a partita. In pratica, in rapporto al tempo in cui è stato in campo, segna ogni 45 minuti. E a questi numeri, vanno aggiunti anche i 10 assist sfornati fin qui.

Non male, soprattutto per un giocatore che, prima di arrivare a Bergamo, non aveva mai convinto fino in fondo. ‘Forte, ma poco adatto al sacrificio e terribilmente’ discontinuo era l’etichetta che era stata appiccicata addosso al colombiano.

Luis Muriel, colombiano di Santo Tomàs: con l'Atalanta ha segnato 41 gol dal 2019

Oggi Muriel è diverso. Si sacrifica, parte spesso dalla panchina ma quando entra dà tutto. Ma soprattutto segna. Segna come non ha mai fatto prima di essere nerazzurro: gol facili e gol bellissimi, gol da classica ciliegina sulla torta in una partita già vinta e gol decisivi.

Venerdì 16 aprile il numero 9 atalantino spegne le sue prime trenta candeline. Un compleanno speciale, reso ancor più particolare dal momento esaltante che sta vivendo, dai tanti apprezzamenti che sta ricevendo in Italia e in Europa, dalla quotazione – plausibile – che l’Atalanta farà del suo cartellino a ogni società che chiederà informazioni nelle prossime settimane: 40 milioni di euro. Una cifra solitamente riservata ai top player. Perché Muriel, ora, è diventato un top player.