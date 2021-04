HeidelbergCement, il primo trimestre 2021 al di sopra delle aspettative di mercato - BergamoNews

Il rendiconto trimestrale per il primo trimestre del 2021 di HeidelbergCement sarà pubblicato il prossimo 6 maggio. Intanto il gruppo in una nota evidenzia come i dati finanziari preliminari del primo trimestre si discostano significativamente dalle attuali aspettative del mercato.

I ricavi ammontano a 3.958 milioni di euro (l’anno scorso erano 3.930) nel primo trimestre del 2021. Il mercato si aspetta 3.873 milioni di euro per questa cifra chiave.

Il risultato delle operazioni correnti prima dell’ammortamento (Ebitda) ammonta a 538 milioni di euro (lo scorso anno erano 405) nel primo trimestre, molto più alto rispetto alle previsioni di mercato che fissavano a 436 milioni di euro questa voce.

Infine, il risultato preliminare delle operazioni correnti (EBIT operativo) ammonta a 223 milioni di euro (nello stesso periodo del 2020 erano 59) nel primo trimestre del 2021, anche in questo caso sopra le previsioni di mercato che davano 92 milioni di euro.

