Gomorra, Ip Man 2, Botticelli o Felicissima sera? La tv del 16 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 16 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Canzone Segreta”, il programma all’insegna di musica ed emozioni condotto da Serena Rossi

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tutto ha un inizio”: Gibbs è alle prese con uno strano caso di omicidio. La famiglia Zucado, a distanza di quarant’anni, torna prepotentemente nella sua vita e in quella di Ducky …

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Gomorra – New Edition”. In questa nuova e definitiva edizione Matteo Garrone ha voluto riprendere in mano il suo capolavoro e ha ritoccato alcune scene per dare un più preciso e compiuto significato all’opera.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.35 andrà in onda la prima delle tre puntate di “Felicissima sera”, show di Pio e Amedeo.

Tra gli ospiti annunciati: Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Francesco De Gregori, Ivana Spagna, Emanuele Filiberto, Maria De Filippi e Andrea Iannone.

Italia1 alle 21.20 proporrà “Gli album di Freedom”, il meglio di questa stagione della trasmissione condotta da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Ip Man 2”; su Iris alle 21.10 “Programmato per uccidere” e su Italia2 alle 21.10 “La città verrà distrutta all’alba”.

Su Rai5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Art night – Botticelli”. Grazie ai suoi lavori sulla figura femminile, Botticelli si è riservato un posto nella memoria dell’Umanità. A seguire, “Dorfles”: l’arte e l’opera di Gillo Dorfles. Un racconto autobiografico, attraverso le voci di amici e studiosi, per conoscere da vicino questo pensatore del XX secolo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Zoro; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.