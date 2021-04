Boltiere: on-line il nuovo sito web del Comune - BergamoNews

È on-line il nuovo sito web del Comune di Boltiere. Con un’interfaccia grafica più moderna permette una più facile navigazione ed un accesso a notizie e strumenti utili più immediato da parte degli utenti.

L’interfaccia grafica in home page si presenta in stile moderno e con un menù a comparsa dove viene indicato l’accesso agli atti amministrativi, le informazioni utili sul paese e l’accesso alle aree riservate. Scorrendo l’home è possibile visualizzare le ultime notizie della settimana, oltre che una serie di comunicazioni. In calce è stato posizionato il calendario, la sezione meteo e la mappa del paese tratta da Google Maps.

La navigazione tra le varie sezioni del sito si presenta di gran lunga più facile rispetto alla versione precedente. Inoltre, essendo un sito adattivo consente una facile consultazione, non solo dalla versione desktop, ma anche attraverso i dispositivi mobile. Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale di Boltiere ha voluto creare un sito web moderno, garantendo una migliore user experience. Oggi, infatti, gran parte degli accessi al sito avviene attraverso dispositivi mobile. Rendere usufruibile il sito da tali dispositivi si è reso una necessità.

Il sito è stato realizzato dalla società Halley Informatica srl, e presenta le nuove linee guida di design per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni.

Al momento il sito presenta ancora alcune limitazioni, ma al suo completamento sarà possibile per i cittadini accedere ad una propria area riservata utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) personale. In questa area sarà possible ad esempio scaricare eventuali documenti personali oltre che prenotare appuntamenti con gli uffici comunali. Un passo importante verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE