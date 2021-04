ABB e Confindustria Bergamo lanciano i Transformation Talks - BergamoNews

Inizia il 29 aprile un ciclo di cinque incontri online settimanali gratuiti, inseriti all’interno del progetto Innoveas e con la partecipazione di partner di eccellenza, rivolti alla piccola e media impresa. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i nuovi trend della sostenibilità e approfondire le soluzioni migliori in ottica di efficientamento attraverso la gestione dell’impianto elettrico.

ABB si affianca alle imprese promuovendo i Transformation Talks, un ciclo di 5 incontri gratuiti organizzati in collaborazione con Confindustria Bergamo, partner del progetto europeo INNOVEAS, che ha l’obiettivo di sensibilizzare le aziende sui temi energetici, per conoscere e approfondire i trend legati sostenibilità e offrire alle aziende gli strumenti per ottimizzare la loro gestione energetica.

A gennaio 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attualmente in discussione in Senato, che contiene il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0. Questo Piano prevede 7 miliardi di euro per le imprese orientate a investire su green, innovazione, ricerca e sviluppo macchinari e impianti, con particolare attenzione per hardware e software di base, attrezzature e beni strumentali d’impresa e tecnologie digitali, compresi investimenti in cloud computing, big data, robotica avanzata, banda ultralarga e ammodernamento digitale.

Per sfruttare questa occasione è necessario essere aggiornati su tutte le opportunità che questo Piano offre e saper individuare le migliori soluzioni sul mercato.

“Il Piano Nazionale Transizione 4.0 è un’opportunità per innovare i propri impianti elettrici e per avere il pieno controllo energetico delle proprie attività e puntare a una rinnovata competitività” ha commentato Gianluca Lilli, responsabile della business area Electrification per l’Italia. “Grazie alle possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalla disponibilità dei dati in cloud è possibile gestire un asset importante come la gestione energetica con un occhio alla sostenibilità ambientale, programmando sviluppi futuri anche con integrazione di fonti rinnovabili e scambi energetici sulla rete”.

Gli incontri settimanali prenderanno il via il 29 aprile 2021 alle 16 e si concluderanno il 27 maggio 2021. Verranno presentati case study interessanti in diversi settori, analizzando modalità e vantaggi dell’audit energetico, novità normative e incentivi previsti per le aziende impegnate in investimenti energetici e soluzioni tecnologiche per l’efficientamento della distribuzione elettrica.

Sarà anche l’occasione per scoprire le diverse soluzioni che permettono concretamente alle aziende di ridurre i costi attraverso l’efficientamento energetico, attraverso per esempio dispositivi intelligenti e strumenti di misura per avere la propria azienda sotto controllo dal punto di vista energetico, riducendo i costi e aumentando l’efficienza degli impianti elettrici.

“L’efficienza energetica – ha rilevato Giulio Guadalupi, vice-presidente di Confindustria Bergamo con delega all’Innovazione – rappresenta per le imprese una grande sfida e la trasformazione digitale è la chiave. Confindustria Bergamo sta lavorando in questo ambito con una serie di iniziative, fra cui spicca la partecipazione al progetto europeo Innoveas, di cui fa parte il ciclo formativo “Tranformation Talks”, grazie al quale vogliamo offrire alle imprese, in particolare PMI, una bussola per orientarsi lungo il percorso di efficientamento, alla luce delle ultime novità tecnologiche e legislative”.

Il programma dettagliato degli incontri e il form per l’iscrizione gratuita sono disponibili a questo LINK.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell’industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre 100 Paesi.