Wash Dog, a Curno un salone di bellezza per gli amici a quattro zampe - BergamoNews

Un vero e proprio salone di bellezza per gli amici a quattro zampe, tra bagno self service, toelettatura professionale, trattamento igienizzante all’ossigeno attivo, fitness, servizio di lavanderia. Questo e molto altro è Wash Dog Curno, aperto nel 2015 in via Enrico Fermi 56 è diventato nel tempo un punto di riferimento per tutti i proprietari di cani e gatti.

Merito dei tanti e comodi servizi messi a disposizione. Come il sistema di lavaggio self service,

disponibile dalle 8 alle 22 per lavare Fido in completa autonomia, senza vincoli di orari o giorni di attesa. A disposizione si trovano anche vasche ed attrezzature professionali, igienizzate automaticamente alla fine di ogni lavaggio per garantire la massima disinfezione ai clienti successivi. E poi shampoo e balsamo professionali, naturali e anallergici, già incorporati nel box di lavaggio permettono, premendo un semplice tasto, di garantire al proprio amico animale un’igiene e un benessere professionali e di qualità.

Tutti strumenti utili a chi ha un cane e deve occuparsi della sua igiene. “Del resto conosciamo bene le problematiche di un lavaggio casalingo, che spesso avviene nella vasca dove non è garantita l’igiene del trattamento – fa notare Elena Menghini, titolare del locale -. Senza contare il disagio di dover poi ripulire le superfici del bagno una volta lavato il cane”.

In questo senso la postazione di lavaggio è decisamente ampia e confortevole, con vasche dotate di sportelli reclinabili e pedane per far salire comodamente anche i cani di taglia più grossa, senza far fare troppa fatica ai padroni. Ma per offrire un servizio ancora più completo lo Store propone il servizio di toelettatura professionale.

Per usufruirne basta prendere appuntamento e lasciare il cucciolo nelle mani del personale esperto e qualificato. Ultimo, ma non ultimo, il trattamento Oxy Dry all’ozono, un trattamento naturale in grado di eliminare la quasi totalità dei batteri sulla cute e sul pelo dei nostri amici. Da quest’anno, infine, vi è anche la possibilità di usufruire di una Card ricaricabile o prepagata, valida per un anno a partire dalla data di iscrizione, con la quale si ha libero accesso allo Store dalle 8 alle 22, 7 giorni su 7.