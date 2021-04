Un passo dal cielo, Anni 20 o La musica che non ti ho detto? La tv del 15 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 15 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un passo dal cielo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “I guardiani” e “Il leone della montagna”. Nel primo, una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto, o forse di vendetta per una guerra lontana.

Nel secondo, mentre Vincenzo e Francesco indagano sulla vicenda, Dafne si sveglia, e inizia a raccontare quello che si ricorda del suo passato. Francesco e Vincenzo vengono travol ti dal suo racconto, che scioglie alcuni misteri, ma ne apre altrettanti.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata de “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il Professore cambia scuola”; su Italia 1 alle 21.20 “La fredda luce del giorno”; su La5 alle 21.05 “La musica che non ti ho detto”; su Iris alle 21.10 “The prestige” e su Italia2 alle 21.10 “The bad seed”.

Su Rai4 dalle 19.20 la serie “Criminal minds”. Le indagini dell’Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale di criminologi dell’FBI specializzati nello studio della psicologia e dei comportamenti degli assassini, in particolare di quelli seriali.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21 con “Grande musica nella Città Proibita”. La Shanghai Symphony Orchestra diretta da Long Yu esegue: November di Richter con Mari Samuelsen; Concerto per pianoforte n2 di Rachmaninov con Daniil Trifonov; Carmina Burana di Orff con Aida Garifullina, Toby Spence, Ludovic Tézier e la Wiener Singakademie; la Jasmine Flower Song. – con Shanghai Symphony Orchestra, direttore d’orchestra: Long Yu, pianoforte: Daniil Trifonov, violino: Mari Samuelsen, cantanti: Aida Garifullina, Toby Spence, Ludovic Tézier, coro: Wiener Singakademie.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.35 la replica di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò e su Mediaset Extra alle 21.05 “Ultimo – Caccia ai narcos”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai