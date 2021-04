Treviglio, travolto in bicicletta: grave, arriva l'elisoccorso - BergamoNews

Era in sella alla sua bicicletta, quando è stato urtato con violenza da un’auto in via Giovanni Pascoli, a Treviglio.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì 15 aprile, intorno alle 17,30. Le condizioni dell’uomo, un pensionato di 73 anni, sarebbero considerate gravi, tant’è che sul posto si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove si trova in prognosi riservata.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica per i primi soccorsi. Allertati anche i carabinieri e la polizia locale di Treviglio.