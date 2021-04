Trapunte cinesi con marchio "Made in Italy": denunciata società bergamasca - BergamoNews

L'operazione

Trapunte cinesi con marchio “Made in Italy”: denunciata società bergamasca

La merce era contenuta in 1.200 colli in arrivo dalla Cina e diretti alla società orobica, poi denunciata per il mancato rispetto della normativa sulla importazioni e costretta a regolarizzare i prodotti con etichette inamovibili da applicare sopra quell'indicazione fallace.