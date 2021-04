“Recupero crediti all’estero: prevenire è meglio che curare”, webinar di Confartigianato - BergamoNews

A causa della pandemia Covid-19, nel 2020, lo stato di salute finanziaria delle imprese si è ulteriormente deteriorato, tuttavia le insolvenze, che sarebbero dovute aumentare, sembrerebbero invece diminuite.

Si tratta di un vero e proprio paradosso che si sta verificando a livello europeo: una ricerca di Coface, infatti, ha rilevato che si tratta di insolvenze nascoste, ossia che sono state posticipate nel 2021 piuttosto che prevenute. Si stima che nel 2019 l’entità totale di queste ultime abbia raggiunto il 44% in Francia, il 39% in l’Italia, il 34% in Spagna e il 21% in Germania. Sembrerebbe che nel 2020 sarebbero dovute crescere del 19% in Spagna, del 6% in Francia ed in Germania e del 7% in Italia.

Per prevenire le insolvenze e preservare il proprio benessere commerciale è necessario che le piccole medie imprese italiane aumentino la loro conoscenza sui temi della contrattualistica internazionale e delle clausole che più le tutelano dalla controparte straniera in caso di insolvibilità e che sviluppino le corrette competenze legali in caso di recupero crediti all’estero.

A tal proposito l’Ufficio Internazionalizzazione e Progetti per la Competitività di Confartigianato Imprese Bergamo, in collaborazione con lo Studio Missale, ha organizzato un webinar a favore degli associati lunedì 19 aprile alle 16.30 dal titolo: “Recupero crediti all’estero: prevenire è meglio che curare”.

L’avvocato Fabio Missale, primo relatore del webinar, introdurrà gli argomenti principali dell’incontro. A seguire l’Avv. Marzia Zambon si concentrerà sull’importanza della contrattualistica internazionale e sulle clausole più adeguate da usare con la controparte straniera poi l’Avv. Roberta Cuttin tratterà il tema del recupero dei crediti all’estero con un focus sul decreto ingiuntivo europeo comparato con quello italiano. Infine, lo spazio conclusivo sarà riservato alle domande delle imprese.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Internazionalizzazione (tel. 035 274.220 – e-mail: internazionalizzazione@artigianibg.com).