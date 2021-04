Il 2020 dei ragazzi: le testimonianze dei volontari nell'emergenza - BergamoNews

L’anno appena trascorso ha messo a dura prova tutti, ognuno è stato colpito dalla pandemia. Il forte urto ha azionato nei giovani la capacità di resilienza che li caratterizza. Mercoledì 14 aprile in diretta sul canale Youtube di CSV Bergamo, il centro di servizio di volontariato della città, è stata analizzata la funzione che i giovani hanno avuto e hanno in quanto costruttori di comunità.

Ad aprire la conferenza è stata Maura Pozzi, docente di psicologia sociale e membro del Centro di ricerca sullo Sviluppo di Comunità e i Processi di Convivenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La dottoressa ha portato un’indagine a tema “giovani e partecipazione” compiuta dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo condotta su un campione italiano rappresentativo di 2000 giovani tra i 18 e 34 anni. Dai dati, raccolti tra novembre e dicembre 2020, emerge che i giovani riconoscono il valore della partecipazione ma comunque il volontariato episodico legato principalmente al tema ambientale è in percentuale maggiore rispetto al volontariato tradizionale volto verso la cura della popolazione più anziana. Per quanto riguarda invece il servizio civile universale, i giovani ne riconoscono l’importanza ma per agire devono essere aiutati da adulti: è quindi fondamentale il ruolo della scuola.

Al centro della presentazione (ancora online QUI ) c’è il progetto Attimo Fuggente che nasce dall’unione di CSV e altri attori del territorio bergamasco con lo scopo di mappare i gruppi giovanili di Bergamo monitorando iniziative e la formazione dei nuovi team.

“Attimo Fuggente incarna una delle lezioni impartite dal virus: l’interdipendenza rende liberi. Attimo Fuggente aiuta a cercare chiavi più sofisticate per comprendere fenomeni sociali.” Descrive così il progetto Maurizio Colleoni, psicologo, esperto di politiche giovanili e figura fondamentale dell’iniziativa in qualità di consulente scientifico.

A dimostrazione del grande impegno comunitario che ha visto i giovani trasformare l’attacco della pandemia in forza per non farsi abbattere aiutando anche il prossimo, all’incontro tre giovani bergamaschi hanno portato il loro esempio.

“A Mozzanica – spiega Giulia Pelizzari, consigliera del paese da maggio 2019 – i giovani si sono attivati da soli spinti dal bisogno di aiutare il prossimo in questa situazione emergenziale. Mi sento di parlare di “entusiasmo nella rivincita” perchè, dopo essere stati spesso screditati, i giovani del paese si sono resi forza per la comunità: hanno fatto sentire la propria voce, ci sono stati durante il bisogno e voglio esserci anche nella normalità.” Pelizzari poi spiega l’importanza della presenza di una figura giovane nelle politiche comunali siccome questa accorcia le distanze e rappresenta un ponte tra i ragazzi e la burocrazia.

“Adattarsi e non lasciarsi abbattere” queste potrebbero essere le parole chiave del gruppo giovani di Dossena che, dopo ben otto anni di attività giovanili sul territorio, in questo anno ha dovuto plasmarsi voltando la situazione emergenziale a proprio vantaggio. Simone Locatelli, presidente dell’associazione e fondatore del gruppo commenta così il lavoro svolto: “ In questo anno ci siamo concentrati su coloro che avevano bisogno di aiuto consegnando farmaci e cibo a domicilio e questo ci ha aiutato molto a cresce come persone e gruppo.”

New entry nel progetto Attimo Fuggente è invece la consulta giovani di Osio Sotto, gruppo formatosi da poco e composto da ragazzi che si sono mossi in quanto spinti dalla volontà di essere utili nel momento in cui il territorio ne aveva più bisogno. Durante l’evento ha preso parola Marta Belotti la cui grinta è bastata per dimostrare la resilienza e l’energia dei giovani.