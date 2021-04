Webinar sull’arte della comunicazione e le strategie per essere efficaci sui social - BergamoNews

Lunedì 19 aprile si terrà il settimo appuntamento con i webinar del ciclo “DIGITAL INNOVATION SPEECH”.

Il webinar, curato da Davide Castelluccio sul tema del Digital Marketing & Communication, avrà inizio alle ore 12.30 e parlerà di “L’arte della comunicazione e le strategie per essere efficaci sui social”.

Durante il webinar verrà illustrato alle imprese come approcciarsi ai social per veicolare il proprio messaggio, catturando l’attenzione del proprio target. Si parlerà di pagina social come manifesto pubblicitario, di pubblicazione dei contenuti sul web e algoritmi dei social, di concetti alla base dell’arte del comunicare messi al servizio del marketing aziendale e di come fermare il meccanismo dello “scrolling” mantenendo costante l’attenzione del proprio pubblico.

Ricordiamo che il progetto prevede una serie di webinar gratuiti e aperti a tutte le imprese, proposti ogni lunedì in tarda mattinata e tenuti dagli imprenditori delle aziende appartenenti al settore ICT associate a Confartigianato Imprese Bergamo, che approfondiranno di volta in volta sei tematiche: Digital Marketing & Communication; Tecnologie abilitanti; Sicurezza e protezione dei dati; Trasformazione digitale; Digitalizzazione dei processi; IOT (Internet of Things).

Ecco l’elenco dei prossimi webinar per conoscere tutti i segreti del digitale:

Lunedì 26 aprile ore 12.30 – Tema: Digital Marketing & Communication

“L’e-commerce: tutto quello che non ti hanno detto”, una guida introduttiva al mondo dell’e-commerce, partendo dai fondamenti fino alle problematiche più sottovalutate – Speaker: Fabio Codebue by P-SOFT.

Lunedì 3 maggio 2021 ore 12.30 – Tema: Trasformazione digitale

“Opportunità e mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia nel 2020: Applicazioni e trend” – Speaker: Valentina Trevaini di LiveHelp by Sostanza s.r.l.

Lunedì 10 maggio 2021 ore 12.30 Tema: Digital Marketing & Communication

“FACEBRAND: come sfruttare “la propria faccia” in modo disinvolto per valorizzare il proprio business con facili e immediati strumenti video” – Speaker: Emanuela Sdraulig Consulente e Formatore Marketing e Comunicazione B Yourself Marketing & Communication – Bergamo

Lunedì 17 maggio ore 12.30 – Tema: Digital Marketing & Communication

“The job reset (parte1) | Ruoli ed organizzazione aziendale per ridurre i rischi sui luoghi di lavoro con la potenza dell’intelligenza artificiale” – Speaker: Carlo Cella di DIG.ITA

Lunedì 24 maggio 2021 ore 12.30 – Tema: Trasformazione digitale

“The Job Reset (parte 2) | Ruoli ed organizzazione aziendale per passare dalla manutenzione preventiva alla manutenzione «data-driven» e predittiva” – Speaker: Carlo Cella di DIG:ITA

È possibile iscriversi sul sito di Confartigianato Imprese Bergamo o su questo link: https://confartigianatobergamo.it/digital-innovation-speech/

Per informazioni o per saperne più:

Ufficio DIH – Digital Innovation Hub (tel. 035.274.231 – e-mail dih@artigianibg.com)