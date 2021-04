Treviglio, trasporto gratuito verso gli hub vaccinali per 70-79enni - BergamoNews

Il Comune di Treviglio, fin dal primo di marzo, ha messo a disposizione gratuitamente per i suoi cittadini un servizio per la vaccinazione, rivolto ad anziani (ora anche per la fascia d’età 70-79 anni) e persone con disabilità privi di rete familiare che siano impossibilitati a recarsi in modo autonomo presso gli hub vaccinali di TreviglioFiera, PalaSpirà di Spirano e Gran Shopping ad Antegnate e altri.

A sostegno della campagna vaccinale in corso, l’amministrazione comunale ha attivato un servizio per i cittadini trevigliesi che consente il trasporto andata e ritorno dalla propria abitazione ai centri vaccinali, grazie al coordinamento dei Servizi alla Persona con Croce Rossa, Auser e Trasporto solidale.

“È un’iniziativa estremamente importante – afferma la vicesindaco e assessore Servizi alla Persona Pinuccia Zoccoli Prandina – che dimostra ancora una volta quanto sia presente e costante per l’amministrazione comunale il valore della sussidiarietà, della solidarietà e l’attenzione ai bisogni delle persone più fragili della nostra comunità”.

“Determinante per il trasporto gratuito degli anziani e disabili soli – aggiunge – è stata l‘aver costruito una rete tra le associazioni di trasporti solidali e il Comune: un’alleanza collaborativa che ha finora offerto l’accompagnamento ai centri vaccinali di 100 cittadini trevigliesi, nonché l’espressione compiuta di reciproca intesa con l’Asst Bergamo Ovest, volto ad integrare sempre più i servizi sanitari con quelli sociali”.

Il servizio, i cui costi sono a carico del Comune, consentirà all’utenza di prenotare il trasporto telefonando o inviando mail, ove possibile, con adeguato preavviso ai seguenti recapiti:

– Croce Rossa Italiana – Comitato di Treviglio e Geradadda; cellulare 3316755139;

– Auser Treviglio, dalle 7 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18, al telefono 0363.303439 o scrivendo all’indirizzo mail trasporto@ausertreviglio.it.;

– Trasporto solidale, dalle 7 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00 telefonando al cellulare 3477366113 o scrivendo all’indirizzo mail: trasportosolidale@libero.it;