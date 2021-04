Tra i maggiori esperti di filatelia, si è spento Adriano Cattani, direttore del museo del Tasso - BergamoNews

Si è spento a 75 anni il direttore del Museo del Tasso e della storia postale, Adriano Cattani. Studioso appassionato e tenace, con lui è nato il museo e con lui se ne va un pezzo del museo.

Veneziano di nascita, padovano e bergamasco d’adozione, albo d’oro della filatelia italiana nel 2006, è stato uno studioso e collezionista di grande rilievo nell’ambito storico-postale, prefilatelico e filatelico.

Si è dedicato e ha approfondito la storia postale di Venezia. È stato fondatore e direttore del “Bollettino Prefilatelico e Storico Postale”, periodico dell’Associazione per lo Studio della Storia Postale, che ha guidato per più di quarant’anni; direttore del periodico “Storia Veneta”; consulente scientifico del nuovo Museo filatelico e numismatico di San Marino; socio fondatore dell’Unione stampa filatelica italiana – Usfi; socio dell’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” Onlus; specialista della disinfezione della posta, espositore filatelico, giurato alle esposizioni filateliche, uno dei nomi più conosciuti nel mondo della filatelia e della storia postale.

Da lui il museo ha ricevuto numerose e importanti donazioni che hanno permesso alla collezione di crescere e caratterizzarsi.

Ha scritto numerosi articoli e libri di storia postale. Ricordiamo alcune sue pubblicazioni, come la Guida alla prefilatelia. Manuale per la lettura storico-postale delle lettere antiche; Venezia e l’Oriente. Commerci e servizi postali dal XVI al XVIII secolo e catalogo delle monete veneziane usate in Oriente, il Catalogo dei bolli postali della Repubblica di Venezia; Da Venezia in viaggio con la posta. Pagine e documenti di storia veneta; Le comunicazioni postali nella Repubblica di Venezia; Commerci e comunicazioni postali tra Venezia e Costantinopoli; Da Corfù per la via di Otranto: un collegamento commerciale e postale; Storia dei servizi postali nella Repubblica di Venezia e catalogo dei timbri postali e, in collaborazione con Tarcisio Bottani, Cornello e i Tasso, per citarne solo alcune.

Dal Museo del Tasso lo salutano con affetto: “Ricorderemo sempre l’impegno che metteva in ogni progetto, la sua grande volontà, la sua generosità e la sua disponibilità. Ci uniamo alla famiglia nel dolore per la sua scomparsa”.