Pirellone e Palazzo Lombardia illuminati di verde in onore degli Alpini - BergamoNews

Martedì sera, a partire dalle 18, Palazzo Lombardia e il Grattacielo Pirelli si sono illuminati simbolicamente di verde, in occasione di un momento celebrativo in Consiglio regionale dedicato alla Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini.

La Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini, istituita nel 2020, verrà celebrata ogni anno il 2 aprile, in ricordo del giorno della benedizione dell’ospedale da campo, allestito a Bergamo dall’Associazione Nazionale Alpini per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.