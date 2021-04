Maternità surrogata, la proposta di legge della bergamasca Termini: "È ora di alzare la voce" - BergamoNews

Maternità surrogata, gestazione solidale per altri, gpa, utero in affitto: tanti nomi, una sola opportunità per tante coppie che sognano di diventare genitori con l’aiuto della scienza.

È l’ultima battaglia che la deputata bergamasca Guia Termini ha scelto di combattere, con la proposta di legge che ha consegnato martedì 13 aprile redatta dopo aver collaborato con l’Associazione Luca Coscioni, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti civili e della libertà della ricerca.

In Italia questa pratica è vietata dalla legge 40 del 2004, per questo chi decide di percorrere la via della gestazione solidale per altri è costretto a rivolgersi all’estero: alcuni Paesi hanno una legislazione specifica per la maternità surrogata che sviluppa il diritto del genitore o dei genitori di effettuare una procedura sicura e garantita, anche dietro pagamento; altri non hanno una legislazione vera e propria, così, seguendo la premessa che ciò che non è proibito è permesso, alcune agenzie di maternità surrogata in Italia offrono destinazioni dove non esiste una legislazione specifica sulla pratica.

“La legge 40 del 2004, con i suoi inopportuni divieti, è uno dei più grandi errori commessi dal legislatore italiano – spiega Termini, passata al Gruppo Misto nel febbraio scorso dopo essere stata espulsa dal M5s -. È ora di alzare la voce contro la criminalizzazione di chi ricorre alla gda. Per questo ho deciso di depositare una proposta per la legalizzazione della maternità surrogata solidale, frutto del prezioso lavoro dell’ Associazione Luca Coscioni con giuristi, esperti e associazioni insieme per le libertà civili e la salute riproduttiva”.

“Occorrono risposte di diritto per gestire le grandi questioni che riguardano la vita delle persone – continua la deputata bergamasca -. Proibire è fin troppo semplice: cosa sarà delle donne rese sterili dal cancro o da patologie congenite? Come pensare di perseguire e punire con il carcere aspiranti mamme e papà che cercano di diventare genitori grazie alla scienza, non avendo altre possibilità? Con quale coraggio il Parlamento respingerebbe il recentissimo appello della Consulta a trovare finalmente un istituto che garantisca pienamente il supremo interesse dei bambini delle famiglie omogenitoriali?”.

“Questa proposta di legge – è scritto nel testo della pdl – si pone l’obiettivo di disciplinare e regolamentare il tema della Gravidanza solidale e altruistica in Italia, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa e fornire piena tutela ai diritti di tutti i soggetti coinvolti e, in particolar modo, ai minori nati all’esito di tale percorso, anche all’estero, a seguito dell’applicazione della legge straniera. Una regolamentazione di tutte le fasi del percorso di Gravidanza solidale e altruistica, nel rispetto degli standard internazionali, in materia di diritti umani, infatti, consentirebbe di evitare gli abusi che spesso discendono proprio dalle lacune normative”.

Guia Termini, trevigliese classe 1985: è deputata dal marzo 2018

“Questo lavoro mira a predisporre una legge finalizzata ad evitare che coppie o persone singole siano esposte ai rischi spesso connessi alle pratiche ‘low cost’ o che mettano le persone nella condizione di cercare e affidarsi a intermediari non autorizzati e con dubbia credibilità: l’Italia – spiega ancora Termini – dovrebbe munirsi di una legislazione che tuteli l’autodeterminazione rispetto alle scelte procreative e fornisca contestualmente gli strumenti di tutela e di prevenzione dei rischi”.

Nei mesi scorsi Mara Carfagna e Giorgia Meloni hanno presentato alla Commissione Giustizia un articolo che vorrebbe modificare la la legge 40 del 2004, che renderebbe più semplice per le Procure procedere contro le coppie che ricorrono alla pratica, anche se compiuta interamente all’estero. Oggi l’articolo 9 del Codice Penale prevede che sia punibile solo su richiesta del ministro della Giustizia.

Gli stati in cui la gestazione per altri è legale

(fonte L’Internazionale.it)

ARMENIA. La gestazioni per altri è legale dal 2002, sia quella retribuita sia quella non retribuita. Possono accedervi sia le coppie eterosessuali sia quelle omosessuali e le persone single.

AUSTRALIA. La maternità surrogata in forma gratuita è legale in tutto il paese, mentre è un reato se si riceve denaro per portare a termine la gravidanza. I cittadini residenti in alcuni stati come il New South Wales, il Queensland e l’Australian Capital Territory commettono un reato sericorrono alla maternità surrogata retribuita all’estero.

BELGIO. La gestazione per altri a titolo gratuito è legale, mentre quella retribuita è vietata. Tuttavia ci sono poche cliniche che la praticano e le regole per ricorrere alla gpa sono molto restrittive.

BIELORUSSIA. La gestazioni per altri è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita.

CANADA. La maternità surrogata in forma gratuita è legale dal 2007, mentre la gpa retribuita è vietata. Le madri surrogate possono ricevere solo un rimborso spese. Il Québec, tuttavia, non applica la legge federale che consente la gpa.

CIPRO. Non c’è una legge che regolamenta la maternità surrogata che è praticata attraverso il supporto di agenzie internazionali, europee o statunitensi.

DANIMARCA. La gestazione per altri a titolo gratuito è legale, mentre quella retribuita è vietata.

GEORGIA. La maternità surrogata, sia gratuita sia retribuita, è legale dal 1992. Anche la donazione di sperma e di ovuli è legale, ma possono ricorrere alla pratica solo coppie eterosessuali sposate.

GRECIA. La maternità surrogata in forma gratuita è legale dal 2002, ma per accedere alla gpa è necessario chiedere l’autorizzazione di un tribunale. Tutte le altre forme di gpa sono vietate. La pratica inoltre è sottoposta a una serie di limiti: sia la madre surrogata sia la coppia o la donna single che ricorrono alla gpa devono risiedere nel paese. Possono ricorrere alla gpa una donna single o una coppia di conviventi che hanno sottoscritto un contratto di convivenza.

La donna che ricorre alla gpa deve dimostrare di non essere in grado di portare a termine la gravidanza e non deve avere più di 50 anni. Inoltre la coppia deve dimostrare di essere in un buono stato di salute mentale e fisica. Non è consentita nessuna forma di pagamento per la gestante. Nel caso che la gestante sia sposata, è necessario che il coniuge dia il consenso in forma scritta alla pratica. L’ovulo non deve appartenere alla gestante.

HONG KONG. La gpa retribuita è vietata e nella gestazione per altri non retribuita la legislazione stabilisce dei limiti molto severi: per esempio possono essere usati solo i gameti (sperma e ovulo) della coppia che ricorre alla maternità surrogata.

INDIA. Il paese era una delle principali destinazioni per le coppie eterosessuali e omosessuali che volevano ricorrere alla gpa, perché nel paese la gpa retribuita era legale. Ma diversi scandali legali allo sfruttamento delle madri surrogate hanno portato il governo a limitare la maternità surrogata solo alle coppie di cittadini indiani e a vietare la pratica alle coppie di stranieri. Le nuove regole sono entrate in vigore nell’ottobre del 2015.

ISRAELE. Nel 1996 il governo israeliano ha legalizzato la maternità surrogata senza retribuzione, ma con regole estremamente restrittive. La coppia che ricorre alla surrogata deve avere meno di cinquant’anni e deve dimostrare di avere problemi di fertilità. Il ricorso alla surrogata deve essere approvato da una commissione pubblica. È permesso ricorrere alla surrogata solo ai cittadini israeliani.

Inoltre, la gestante deve essere della stessa religione della coppia che ricorre alla surrogata, non deve essere sposata, deve aver avuto almeno un figlio, ma senza parto cesareo. Per questo pochissime coppie riescono a trovare una gestante che rientri in questa casistica. Dal 2014, anche le coppie di persone dello stesso sesso possono sottoscrivere un accordo di maternità surrogata.

NEPAL. Il paese era una meta molto frequentata dalle coppie sia omosessuali sia eterosessuali che volevano ricorrere alla gpa, ma per le coppie di stranieri è stato introdotto un divieto dal settembre del 2015.

PAESI BASSI. La gestazione per altri a titolo gratuito è legale, mentre quella retribuita è vietata.

REGNO UNITO. È consentita solo la maternità surrogata a titolo gratuito, possono accedere alla pratica solo persone residenti nel Regno Unito ed è vietato fare pubblicità dei centri in cui si pratica la surrogata.

RUSSIA. La gestazioni per altri è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita. In Russia possono ricorrere a questo trattamento anche i single o le coppie non sposate.

STATI UNITI. In alcuni stati è legale sia la gestazione per altri retribuita sia quella non retribuita (Arkansas, California, Florida, Illinois, Texas, Massachusetts, Vermont). In altri stati è consentita solo la gestazione per altri gratuita (New York, New Jersey, New Mexico, Nebraska, Virginia, Oregon, Washington). In California la donna deve avere già dei figli e deve essere autonoma dal punto di vista economico.

SUDAFRICA. La gestazione per altri è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita.

THAILANDIA. Nel paese possono ricorrere alla gpa solo coppie eterosessuali, sposate da almeno tre anni, e uno dei coniugi deve avere la residenza in Thailandia. La gpa retribuita è legale, ma la madre surrogata deve essere una parente della coppia e avere già un figlio.

UCRAINA. La gestazioni per altri è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita, ma possono ricorrere alla pratica solo coppie eterosessuali sposate.

UNGHERIA. Nel paese è vietata la maternità surrogata retribuita ed è consentita solo quella gratuita.