Lovere, per i 60 anni Biolghini Assicurazioni istituisce borse di studio per il Celeri - BergamoNews

In occasione del 60° anniversario di attività, la Biolghini Assicurazioni di Lovere ha istituito un bando per borse di studio per studenti meritevoli del quinto anno del Liceo Scientifico e Scienze Applicate Decio Celeri di Lovere.

Le borse di studio, ideate in collaborazione con la dirigenza del Liceo Scientifico Decio Celeri, prevedono un riconoscimento economico per coloro che durante l’Anno Scolastico 2020/2021 abbiano superato gli esami di maturità con il massimo dei voti per gratificare i giovani del territorio che conseguono buoni risultati negli studi e favorire la prosecuzione degli stessi, premiare le eccellenze scolastiche e donare un po’ di speranza ai giovani studenti penalizzati dalla pandemia.

Si tratta di 10 borse di studio destinate a studenti meritevoli del Liceo che hanno frequentato regolarmente il percorso di studi durante l’anno scolastico 2020/2021, sostenuto l’esame di maturità dell’anno 2020/2021 e conseguito una valutazione finale di almeno 90/100.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2021 compilando il modulo in formato digitale il cui accesso verrà fornito agli studenti alla fine dell’anno scolastico in corso.

L’attività della Biolghini Assicurazioni nasce nel 1960 grazie all’entusiasmo e alle indubbie capacità imprenditoriali di Antonio Biolghini ed è proseguita negli anni con successo grazie a costanza, entusiasmo e professionalità del figlio Paolo e poi ancora con la terza generazione, con l’ingresso del nipote Michele.

Una grande realtà imprenditoriale fondata sui valori della famiglia che, passo dopo passo, ha saputo acquisire una maggiore visibilità anche grazie all’apertura di nuove subagenzie sul territorio, sapendo conquistare la fiducia di nuovi clienti, tra cui molti imprenditori.

L’anniversario del 60° dalla fondazione vuole essere un’occasione per la famiglia Biolghini per investire ancora sul suo territorio ed in particolare sui giovani per consentire loro di guardare al futuro con fiducia ed incentivarli a dare il meglio nel loro percorso di crescita scolastica.