Freccia del Brabante, a Overijse terzo posto per Elisa Balsamo - BergamoNews

Il Belgio è diventata ormai una seconda casa per Elisa Balsamo.

Autrice di una “Campagna del Nord” da ricordare, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha chiuso sul podio la Freccia del Brabante.

La prova, caratterizzata dai numerosi strappi della regione, è stata decisa a trentatré chilometri dall’arrivo quando la giovane cuneese ha attaccato su un tratto di pavé in compagnia di Niamh Fisher-Black (SD Work), Alena Amialiusik (Canyon SRAM Racing), Tayler Wiles (Trek-Segafredo Women) e Leah Thomas (Movistar Team).

Ripresa dal gruppo, la piemontese in forza al team di Bottanuco ha nuovamente attaccato nel finale insieme alla Thomas portando via un gruppetto composto da Demi Vollering, Juliette Labous (Team DSM), Joscelin Lowden (Drops – Le Col s/b TEMPUR.) e Ruth Winder (Trek-Segafredo Women)..

Rimasta al vento negli ultimi metri, l’azzurra è stata costretta a cedere alla potenza di Winder che ha superato di misura l’olandese della SD Worx complice un’esultanza precoce di quest’ultima.

“Nel finale le mie gambe erano stanche. Non sono rimasta sorpresa dal fatto che oggi ci sia stata una fuga, perché il percorso era molto duro – ha spiegato Balsamo nel dopo-gara -. Ora correrò la Amstel Gold Race e poi tornerò in pista. Sono molto contenta perché questa è la mia migliore stagione di sempre. Mi piace tantissimo correre qui in Belgio. Il segreto di questa stagione così bella è che la mia squadra mi lascia crescere passo dopo passo. Questa è la cosa più importante per me”.