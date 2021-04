Dopo la caduta dei massi, riapre la Rivierasca sul lago d'Iseo - BergamoNews

Dalle 17 di mercoledì (14 aprile) riapre la Litoranea 469, meglio conosciuta come Rivierasca. Lo comunica il sindaco di Tavernola Bergamasca e lo conferma la Provincia che annuncia la riapertura della SP ex SS 469 tra le prog.ve km 18+000 – 18+400 in Comune di Predore.

“Della presente ordinanza – prosegue – sarà data comunicazione al comando della Polizia Stradale, nonché ai Comuni ed Enti interessati e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa.

Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di emissione dell’Ordinanza”.

La strada era stata chiusa in seguito alla caduta dei due grandi massi sull’asfalto della strada litoranea fra Predore e Tavernola in località Corno, avvenuta intorno alle 14 di domenica 11 aprile.