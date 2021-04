cosaNONdiconodinoi: progetto di due studentesse per far sentire la voce degli universitari - BergamoNews

Anna Pandini, al secondo anno di Scienze e Tecniche Psicologiche, e Martina Romeri, al terzo anno di Scienze della Comunicazione, entrambe studentesse dell’Università degli Studi di Bergamo, hanno ideato un ambizioso progetto che riguarda l’emblema della grande invisibilità che, dall’inizio della pandemia, avvolge ingiustamente le Università e il motore di esse: studenti e studentesse.

“Sono tantissime le categorie sociali e lavorative di cui si è parlato pubblicamente dall’inizio dell’emergenza sanitaria e di cui si continua a parlare tuttora. Non viene messa in discussione l’importanza di tali categorie che sono indubbiamente fondamentali per la nostra società, né tantomeno le grandissime difficoltà affrontate da ciascuna e non vi è come obiettivo quello di criticare chi ha preso decisioni per le Nostre Università o per il Nostro Paese. L’obiettivo di questo progetto vuole essere quello di sottolineare come il silenzio pubblico stia spingendo le università nel dimenticatoio, vuole essere un mezzo per far sì che qualcuno ci ascolti, che si parli di noi!

Ci piacerebbe che l’idea venisse condivisa il più possibile, vorremmo che fosse un modo per partecipare gli uni alle difficoltà degli altri, che siamo sicure essere in comune.”

Il progetto prevede la raccolta di foto personali o del proprio angolo di studio con l’hashtag del progetto #cosaNONdiconodinoi ben in vista insieme ad uno sfogo, un pensiero che può essere scritto o tramite nota vocale riguardo la condizione di isolamento e invisibilità che da più di un anno ormai è parte integrante della vita di ognuno di noi.

Tutto il materiale viene raccolto tramite l’indirizzo e-mail: cosanondiconodinoi@gmail.com

“Tutte queste storie di studenti e studentesse da tutta Italia vengono raccolte e condivise attraverso la pagina Instagram del progetto, un diario in cui ogni studente o studentessa siamo certe possa rispecchiarsi, un “posto” in cui cercare conforto nei momenti di difficoltà!

Riceviamo quotidianamente numerose storie ricche di emozioni e ringraziamo tutti i ragazzi e le ragazze per la grande fiducia e partecipazione, pian piano verranno pubblicate tutte quante.

Nella speranza un giorno di riuscire a fare anche delle manifestazioni pacifiche, ora utilizziamo i social per raccogliere e dare voce a queste storie, certe che un indomani tutto questo lo consegneremo a chi di dovere”.

Tra le pagine eco spicca la figura di Fabiana Manager che ha creduto nel progetto e ha invitato i suoi 81 mila follower a visitare la pagina e partecipare. Ad aderire al progetto anche il gruppo di studenti dell’Università di Bergamo, Uni+ e la pagina Uniperte.

“Tra i nostri follower abbiamo avuto l’occasione di leggere una lettera scritta da Federico Villavecchia, studente di giurisprudenza presso l’Università di Torino, che ancor prima di noi nel suo piccolo aveva cercato di sensibilizzare la questione dell’invisibilità che ci avvolge scrivendo di suo pugno una lettera facendosi così portavoce delle varie criticità, parlando e confrontandosi con altri studenti universitari sparsi in tutta Italia di cui riportiamo un piccolo estratto: “forse quello che più ci sta a cuore ossia l’impatto psicologico di questa vicenda. È il punto forse più importante, perché purtroppo se ne parla sempre troppo poco (anzi, non se ne parla affatto). Siamo studenti, siamo esseri umani, non siamo dei robot. Siamo stressati perché sappiamo che c’è sempre meno tempo e dobbiamo per forza prendere il massimo in tutto, ma potrebbe non bastare. Dobbiamo “solamente studiare”, ma studiare comporta dei sacrifici, comporta fare fatica sui libri e a volte questo non basta: alla fine si cede, perché non ce la si fa più.

Questa con tutte le altre storie che riceviamo è la dimostrazione di quanto vi sia la necessità di far sentire la nostra voce; la questione dell’impatto psicologico e tante altre verranno affrontate anche tramite delle dirette che verranno annunciate a breve sulla pagina del progetto, vi aspettiamo!”