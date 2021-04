Continuano a diminuire i contagi nella nostra provincia: i dati comune per comune - BergamoNews

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 7 al 13 aprile 2021, un ulteriore decremento complessivo di nuovi casi pari a –604 contro i -197 della settimana precedente; ciò corrisponde ad un decremento pari a -34%, rispetto al -10% della settimana precedente; la media giornaliera di nuovi casi scende a 164, dal valore di 250 nella settimana precedente.

I dati confermano quanto osservato ormai da quattro settimane: una decelerazione della curva, il raggiungimento e il superamento del plateau e l’avvio della fase discendente che si presenta in lento ma costante consolidamento. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, scende dai 170 casi di tre settimane fa, ed ai 153 della scorsa settimana, ai 100 per 100.000 abitanti del periodo in osservazione.

La principale area critica è rappresentata dal territorio afferente all’Ambito dell’Alto Sebino. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) sale da 57 della scorsa settimana a 73.

In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo pare tendere, superata la fase di plateau, a un decremento che, in fase di consolidamento in tendenza, sta assumendo una maggiore stabilità, nonostante alcuni ‘rimbalzi’ statistici giornalieri di casi incidenti (evenienze determinate sostanzialmente dalle modalità logistiche di conferimento e refertazione dei tamponi).

I segnali di mitigazione dell’ondata epidemica sul territorio appaiono dunque, come detto, consolidarsi (proseguono anche i segnali di attenuazione dell’impatto sulle strutture ospedaliere, impegnate, in particolare, per le terapie intensive; tale impegno è al momento determinato, in misura rilevante, dai ricoveri a favore di cittadini non bergamaschi).

Il passaggio di fascia, da rosso ad arancione, con la riapertura parziale delle scuole e di alcune ulteriori modalità operative delle attività commerciali, potrebbe determinare, come è successo nel corso della seconda ondata, un rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio.

Si ribadisce nuovamente, pertanto, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).

Comune n. nuovi positivi ultimi 7gg – 7- 13 APRILE2021 Tasso nuovi positivi*1000 abitanti -ultimi7gg – 7- 13 APRILE2021 Adrara San Martino 0 0,0 Adrara San Rocco 0 0,0 Albano Sant’Alessandro 7 0,8 Albino 6 0,3 Algua 0 0,0 Almè 5 0,9 Almenno San Bartolomeo 3 0,5 Almenno San Salvatore 8 1,4 Alzano Lombardo 2 0,1 Ambivere 0 0,0 Antegnate 6 1,8 Arcene 9 1,8 Ardesio 1 0,3 Arzago d’Adda 3 1,1 Averara 0 0,0 Aviatico 0 0,0 Azzano San Paolo 5 0,6 Azzone 0 0,0 Bagnatica 1 0,2 Barbata 0 0,0 Bariano 8 1,9 Barzana 3 1,5 Bedulita 2 2,8 Berbenno 5 2,0 Bergamo 124 1,0 Berzo San Fermo 3 2,1 Bianzano 0 0,0 Blello 0 0,0 Bolgare 17 2,6 Boltiere 6 0,9 Bonate Sopra 8 0,8 Bonate Sotto 6 0,9 Borgo di Terzo 1 0,8 Bossico 3 3,1 Bottanuco 6 1,1 Bracca 5 7,6 Branzi 0 0,0 Brembate 9 1,0 Brembate di Sopra 3 0,4 Brignano Gera d’Adda 8 1,3 Brumano 0 0,0 Brusaporto 3 0,5 Calcinate 10 1,6 Calcio 12 2,2 Calusco d’Adda 10 1,2 Calvenzano 6 1,4 Camerata Cornello 0 0,0 Canonica d’Adda 3 0,7 Capizzone 0 0,0 Capriate San Gervasio 16 1,9 Caprino Bergamasco 2 0,6 Caravaggio 12 0,7 Carobbio degli Angeli 5 1,0 Carona 0 0,0 Carvico 11 2,3 Casazza 7 1,7 Casirate d’Adda 2 0,5 Casnigo 0 0,0 Cassiglio 0 0,0 Castel Rozzone 0 0,0 Castelli Calepio 14 1,3 Castione della Presolana 1 0,3 Castro 0 0,0 Cavernago 3 1,1 Cazzano Sant’Andrea 0 0,0 Cenate Sopra 3 1,2 Cenate Sotto 1 0,3 Cene 5 1,2 Cerete 0 0,0 Chignolo d’Isola 11 3,1 Chiuduno 8 1,3 Cisano Bergamasco 7 1,1 Ciserano 9 1,6 Cividate al Piano 3 0,6 Clusone 1 0,1 Colere 1 0,9 Cologno al Serio 9 0,8 Colzate 3 1,8 Comun Nuovo 6 1,3 Corna Imagna 0 0,0 Cornalba 0 0,0 Cortenuova 5 2,8 Costa di Mezzate 5 1,4 Costa Serina 1 1,2 Costa Valle Imagna 0 0,0 Costa Volpino 19 2,1 Covo 4 0,9 Credaro 2 0,5 Curno 7 0,9 Cusio 0 0,0 Dalmine 20 0,8 Dossena 3 3,4 Endine Gaiano 4 1,1 Entratico 1 0,5 Fara Gera d’Adda 9 1,1 Fara Olivana con Sola 0 0,0 Filago 1 0,3 Fino del Monte 2 1,7 Fiorano al Serio 0 0,0 Fontanella 20 4,2 Fonteno 0 0,0 Foppolo 0 0,0 Foresto Sparso 3 0,9 Fornovo San Giovanni 6 1,8 Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 Gandellino 0 0,0 Gandino 0 0,0 Gandosso 2 1,3 Gaverina Terme 0 0,0 Gazzaniga 2 0,4 Ghisalba 12 1,9 Gorlago 14 2,6 Gorle 5 0,7 Gorno 1 0,7 Grassobbio 8 1,2 Gromo 0 0,0 Grone 3 3,4 Grumello del Monte 12 1,5 Isola di Fondra 0 0,0 Isso 0 0,0 Lallio 3 0,7 Leffe 1 0,2 Lenna 0 0,0 Levate 4 1,1 Locatello 5 5,8 Lovere 8 1,5 Lurano 5 1,7 Luzzana 0 0,0 Madone 4 0,9 Mapello 8 1,1 Martinengo 10 0,9 Medolago 2 0,8 Mezzoldo 1 6,3 Misano di Gera d’Adda 1 0,3 Moio de’ Calvi 0 0,0 Monasterolo del Castello 2 1,6 Montello 6 1,7 Morengo 1 0,4 Mornico al Serio 3 1,0 Mozzanica 2 0,4 Mozzo 4 0,5 Nembro 9 0,8 Olmo al Brembo 0 0,0 Oltre il Colle 1 1,0 Oltressenda Alta 0 0,0 Oneta 0 0,0 Onore 1 1,1 Orio al Serio 1 0,6 Ornica 1 7,3 Osio Sopra 3 0,6 Osio Sotto 14 1,1 Pagazzano 0 0,0 Paladina 6 1,5 Palazzago 3 0,7 Palosco 8 1,3 Parre 1 0,4 Parzanica 0 0,0 Pedrengo 7 1,1 Peia 0 0,0 Pianico 5 3,3 Piario 0 0,0 Piazza Brembana 0 0,0 Piazzatorre 0 0,0 Piazzolo 0 0,0 Pognano 2 1,2 Ponte Nossa 3 1,7 Ponte San Pietro 7 0,6 Ponteranica 5 0,7 Pontida 0 0,0 Pontirolo Nuovo 6 1,2 Pradalunga 5 1,1 Predore 1 0,5 Premolo 0 0,0 Presezzo 1 0,2 Pumenengo 0 0,0 Ranica 4 0,7 Ranzanico 0 0,0 Riva di Solto 3 3,4 Rogno 14 3,5 Romano di Lombardia 27 1,3 Roncobello 1 2,6 Roncola 0 0,0 Rota d’Imagna 2 2,2 Rovetta 2 0,5 San Giovanni Bianco 1 0,2 San Paolo d’Argon 8 1,3 San Pellegrino Terme 1 0,2 Santa Brigida 0 0,0 Sant’Omobono Terme 4 1,0 Sarnico 9 1,3 Scanzorosciate 4 0,4 Schilpario 1 0,9 Sedrina 2 0,8 Selvino 0 0,0 Seriate 33 1,3 Serina 3 1,4 Solto Collina 2 1,1 Solza 3 1,4 Songavazzo 0 0,0 Sorisole 7 0,8 Sotto il Monte Giovanni XXIII 3 0,7 Sovere 10 1,9 Spinone al Lago 0 0,0 Spirano 3 0,5 Stezzano 13 0,9 Strozza 2 1,9 Suisio 9 2,3 Taleggio 2 3,7 Tavernola Bergamasca 0 0,0 Telgate 2 0,4 Terno d’Isola 10 1,2 Torre Boldone 13 1,4 Torre de’ Busi 0 0,0 Torre de’ Roveri 1 0,4 Torre Pallavicina 0 0,0 Trescore Balneario 9 0,9 Treviglio 54 1,7 Treviolo 12 1,1 Ubiale Clanezzo 0 0,0 Urgnano 11 1,1 Val Brembilla 6 1,4 Valbondione 0 0,0 Valbrembo 9 2,0 Valgoglio 0 0,0 Valleve 0 0,0 Valnegra 0 0,0 Valtorta 0 0,0 Vedeseta 0 0,0 Verdellino 11 1,4 Verdello 15 1,8 Vertova 0 0,0 Viadanica 0 0,0 Vigano San Martino 0 0,0 Vigolo 0 0,0 Villa d’Adda 0 0,0 Villa d’Almè 1 0,1 Villa di Serio 8 1,2 Villa d’Ogna 1 0,5 Villongo 13 1,5 Vilminore di Scalve 3 2,0 Zandobbio 3 1,1 Zanica 4 0,4 Zogno 1 0,1