"Che genere di città", ciclo d'incontri per progettare spazi urbani inclusivi - BergamoNews

Il Gruppo di Lavoro Pari Opportunità (GdLPO) dell’Ordine degli Architetti di Bergamo (OAB), organizza una serie di incontri in remoto sottotitolati, con riconoscimento di crediti formativi per gli architetti, a partire dal prossimo 16 aprile 2021, sul tema della città inclusiva. L’obiettivo è quello di creare un format aperto, rivolto agli Ordini professionali, ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e a tutti i portatori di interessi diffusi, che operano prima come mediatori e poi come costruttori di inclusività.

Il programma – ideato dalle architette Claudia Capeti (referente di progetto), Angela Ceresoli, Armida Forlani, Ivana Lacagnina, Diana Legrenzi e Viviana Milesi e organizzato da OAB – si articola in cinque appuntamenti che, trattando ognuno una tematica specifica del vivere e progettare gli spazi urbani, rappresentano altrettanti sguardi delle professioniste e dei professionisti alla luce della situazione pandemica che stiamo vivendo, con una riflessione anche alla designazione di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023 e in vista sia del nascente PGT del comune di Bergamo (in un’ottica locale), che degli obiettivi posti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (in un’ottica più ampia).

Gli incontri, saranno patrocinati da Politecnico Milano, INU Istituto nazionale di Urbanistica, CRABA e LEDHA – e invita a partecipare alla discussione i docenti e i ricercatori universitari, i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Bergamo e di Brescia, i referenti dell’Ordine degli Architetti di Brescia, del Comitato provinciale abbattimento Barriere architettoniche di Bergamo, della LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità, dell’INU Istituto nazionale di Urbanistica, della CERPA Onlus Italia e della CRABA Lombardia. Si vuole sollecitare un dibattito costruttivo e condiviso sui temi dell’accessibilità, della rigenerazione urbana partecipata dai cittadini, della città inclusiva, dell’urbanistica di genere e delle buone pratiche per realizzare la coesione sociale interrogandosi sul ruolo dei progettisti e dei tecnici in questo contesto.

“La pandemia – commenta l’arch. Claudia Capeti – ha avuto un grande impatto sulla vita delle persone, portando alla luce disuguaglianze sociali ed economiche ed acuendo anche le problematiche di genere. Le difficoltà delle categorie più fragili – bambini, anziani e persone con disabilità – hanno sovente costretto le donne a privarsi del proprio lavoro facendosi quasi totalmente carico della gravità quotidiana mentre l’isolamento domestico ha reso gli spazi d’interazione stretti e inidonei a sopportare le compresenze, laddove invece nelle città si liberavano spazi pubblici collettivi potenzialmente utili ma, da sempre, mal organizzati. Pertanto, se “generare” è una condizione solo femminile, “rigenerare” deve essere una condizione il più possibile condivisa e partecipata, così come creare una civiltà della cura deve diventare la condizione trasversale per realizzare luoghi ed ambienti sani, giusti e belli”.

Il convegno di venerdì 16 aprile, dal titolo Pianificare gli spazi urbani secondo il gender mainstreaming. Accorciare le distanze tra persone e ambiente, progettare gli spazi urbani a misura di corpi diversi con diverse esigenze sociali e culturali – a cui ci si può iscrivere al seguente link https://architettibergamo.it/che-genere-di-citta/ – affronta le tematiche di genere nel campo della costruzione degli spazi pubblici e del funzionamento della città, assume che nessuna iniziativa di programmazione possa considerarsi neutra rispetto al genere, vista l’influenza che il genere, come costrutto sociale, ha nel condizionare i comportamenti di cittadini e cittadine. Mai come oggi è necessario ascoltare tutti i soggetti che riempiono quegli spazi e soprattutto integrare la dimensione di genere nella riflessione sulla città, in modo da fornire, a decisori e tecnici, strumenti utili a formulare politiche che possano organizzare gli spazi puntando al benessere di tutte le cittadine e i cittadini.

“Con questo ciclo di incontri – afferma il presidente OAB architetto Gianpaolo Gritti – il Gruppo Pari Opportunità, che da tempo lavora promuovendo attività sia nella città di Bergamo che nel territorio della nostra provincia, promuovendo le buone pratiche di cittadinanza attiva, sensibile alle tematiche ambientali e attento alle esigenze degli abitanti e alla dimensione di genere, rilancia il dibattito su temi molto cari all’Ordine degli Architetti quali: la riqualificazione e la rigenerazione urbana diffusa, la riappropriazione dello spazio pubblico, il riconoscimento e la tutela dell’identità dei luoghi, la cura della città e dei territori.

L’approccio proposto privilegia la condivisione della conoscenza e della responsabilità, valorizza il rispetto della diversità e, spostando il punto di osservazione, apre il dibattito progettuale sulla riqualificazione degli spazi urbani alla partecipazione delle più diverse categorie sociali dimostrando che è possibile realizzare interventi sul territorio condividendoli con le cittadine e i cittadini, generando nuova consapevolezza e senso di

responsabilità civile nei confronti degli spazi rigenerati”.

PROGRAMMA

16.04.2021 – dalle 15 alle 18

Pianificare gli spazi urbani secondo il gender mainstreaming.

L’approccio di gender mainstreaming nel campo della costruzione degli spazi pubblici e del funzionamento della città.

07.05.2021 – dalle 15 alle 18

Le età della città: bambini, adolescenti e anziani artefici di spazi condivisi.

Conversazioni con le autrici di alcuni dei progetti e delle iniziative più significative che si stanno attuando in Italia e in Europa, in anni recentissimi, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi urbani coinvolgendo giovanissimi, adolescenti e anziani.

21.05.2021 – dalle 15 alle 18

Il ruolo della scuola nei processi di rigenerazione urbana: cosa ci può insegnare la pandemia.

L’argomento si pone come spunto di trasformazione urbana e di nuova narrazione della città alla luce del post pandemia. La scuola, luogo centrale di ogni quartiere, pensata come sistema aperto al territorio e alla comunità locale

11.06.2021 – dalle 14.30 alle 18.30

Rigenerare città e territori attraverso l’accessibilità (1^ parte), l’integrazione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), dei piani di accessibilità urbana (PAU) ed esempi di buone pratiche.

L’incontro si propone di contribuire al dibattito sul processo di rigenerazione urbana facendo il punto sugli strumenti normativi, interrogandosi sull’efficacia dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità urbana mediante testimonianze di esperienze rappresentative e buone pratiche in atto.

18 giugno 2021 – dalle 14.30 alle 18.30

Rigenerare città e territori attraverso l’accessibilità (2^ parte)

Accessibilità e turismo – Professionisti e Associazioni del territorio a confronto in previsione di Bergamo e Brescia Città della Cultura 2023.

L’incontro di chiusura prenderà spunto dall’investitura di Bergamo e Brescia a città Capitali della Cultura 2023 affrontando la tematica dell’inclusività e del turismo accessibile.