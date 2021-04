Atalanta, Gollini premiato come miglior portiere di Serie A - BergamoNews

Due importanti riconoscimenti per Massimo Biffi e Pierluigi Gollini che sono stati premiati rispettivamente come miglior preparatore dei portieri e come miglior portiere di Serie A della scorsa stagione da APPORT.

L’Associazione sportiva italiana preparatori dei portieri di calcio per la dodicesima stagione ha eletto i migliori rappresentanti nelle due categorie. In particolare sono stati premiati “il miglior portiere del campionato di serie A e di serie B e per il preparatore dei portieri che ha influito maggiormente nel rendimento del proprio atleta in serie A e in serie B”.

I voti sono stati raccolti attraverso una scheda inviata dagli associati e un sondaggio effettuato tra tutti i preparatori dei portieri professionistici in attività. Agli intervistati è stato chiesto di esprimere una sola preferenza per la serie A e una sola per la B sul miglior portiere e sul migliore preparatore dei portieri. Per il calcolo finale è stato introdotto un coefficiente di calcolo in base alla tipologia di voto.

Massimo Biffi ha vinto la sua speciale graduatoria ottenendo 47 punti precedendo Alex Brunner dell’Udinese e Massimo Cataldi dell’Hellas Verona, mentre Pierluigi Gollini, primo con 56 punti, ha preceduto Samir Handanović dell’Inter e Juan Musso dell’Udinese.