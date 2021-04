Scuola internazionale: l’identikit e le motivazioni delle famiglie che la scelgono - BergamoNews

All’International School of Bergamo, che accoglie studenti dall’infanzia al Diploma, approdano famiglie da tutto il mondo. La comunità italiana è quella maggioritaria, ma gli stranieri sono sempre di più. Quest’anno lo era ben il 40% dei nuovi iscritti.

Abbiamo chiesto alla Direzione di tracciare l’identikit delle famiglie tipo e quali motivazioni li spingono ad iscriversi.

“Ci sono le famiglie internazionali, quelle che hanno vissuto in varie parti del mondo, che provengono da scuole internazionali, spesso sono famiglie con genitori con nazionalità differenti e che non hanno alcun dubbio. Arrivano da noi avendo selezionato solo tra le scuole che offrono l’International Baccalaureate, essendo l’unica opzione possibile per chi aspiri ad avere un passaporto per le Università più prestigiose al mondo; sanno benissimo cosa aspettarsi e decidono in quale città trasferirsi spesso in base alla scuola e alla vivibilità e all’aeroporto. Sono famiglie multiculturali e aperte fin nel midollo. Sanno perfettamente che l’aria che si respira in una scuola internazionale è un’esperienza unica e irripetibile e che lascerà ai propri figli un imprinting nel modo di ragionare, ma soprattutto nel modo di sentire e di relazionarsi con gli altri che li accompagnerà per tutta la vita” – spiegano dall’istituto.

“Ci sono poi le famiglie che hanno deciso che ad un viaggio in più o ad una cena in un bel ristorante, preferiscono investire sull’educazione dei propri figli. Sono famiglie che a volte non sanno bene che cosa questo voglia dire davvero. Hanno sperimentato sulla propria pelle cosa voglia dire trovarsi ad una cena con degli stranieri e far fatica a tenere una conversazione in inglese. Sanno sulla loro pelle cosa significa dover formare da zero un ventiseienne uscito dall’Università che sul CV , nel 2021, alla voce competenze informatiche, scrive “ottime capacità dell’utilizzo di Internet Explorer e del pacchetto Office” (roba da anni ‘80) e che, oltretutto poi non sa scrivere come si deve una lettera formale (e a volte gli tocca pure correggere le a senz’h!). Sanno sulla loro pelle quanto sia faticoso trovare sul mercato del lavoro le professionalità che servono alla propria azienda. Si ricordano bene quanta invidia hanno provato quando sono andati a visitare le aziende in Silicon Valley e hanno visto con i loro occhi come avviene l’innovazione” – aggiungono.

“Ecco – evidenziano dall’International School of Bergamo – queste famiglie non sanno bene cosa aspettarsi dalla scuola internazionale, ma la loro pancia dice loro che è il posto giusto per i propri figli. Li accompagniamo per i corridoi e sentono bambini di 6 / 7 anni parlare l’inglese dei loro sogni; entrano nell’ Innovation Hub e vedono ragazzini programmare in Python, montare i filmati utilizzando il green screen, programmare e costruire robot . Poi li accompagniamo nelle varie classi e vedono chi fa debate, chi sta estraendo il DNA da un fiore e chi sta sezionando il polmone di una pecora. E poi vedono 4 ragazzini, senza l’insegnante nei paraggi, che stanno discutendo sulla migliore strategia per la campagna di marketing per il prodotto che hanno ideato. Sono tutti molto impegnati , molto seri e molto presi che neppure si accorgono della nostra presenza scrutatrice. Si meravigliano del fatto che siano così seri senza nessuno nei dintorni e di solito spieghiamo che i ragazzi qui imparano soprattutto ad imparare, il che significa innanzitutto che insegniamo loro ad amare l’apprendimento per se stessi, non per i voti, non per compiacere i genitori o gli insegnanti, ma solo per se stessi”.

“Con il tempo – concludono – queste famiglie impareranno a comprendere come avviene, come funziona il programma, cosa sia davvero l’international Baccalaureate, ma soprattutto vedono i propri figli che amano venire a scuola e capiscono di avere fatto la scelta giusta”.