Premio "Kitchen Innovation" per la macchina sottovuoto MX2-infuser di Minipack Torre - BergamoNews

Vuoi marinare la carne per uno spezzatino succulento? Bastano pochi minuti di un ciclo di sottovuoto. Hai ospiti e desideri offrirli un profumato limoncello? In pochi istanti avrai un infuso di limone dalla perfetta gradazione alcoolica. Per la nuova macchina sottovuoto MX2-infuser, dove il sottovuoto si somma con la cucina, Minipack-Torre, con la correlata del gruppo Minipack America, ha ricevuto il premio “Kitchen Innovation Award 2021”.

Il riconoscimento viene assegnato una volta all’anno per premiare i migliori prodotti in cucina e nelle attrezzature di cottura attraverso il coinvolgimento di consumatori e una giuria di esperti nel processo di selezione del vincitore. Il premio è assegnato durante la fiera “The National Restaurant Association Show” che si svolge annualmente a Chicago.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo ambito premio – commenta Fabio Torre, presidente di Minipack Torre -, ad ulteriore testimonianza e conferma del nostro impegno nello sviluppare prodotti innovativi che siano in grado di aiutare concretamente ad ottenere risultati eccellenti”.

MX2-infuser, nel dettaglio, offre tecnologie innovative per il vuoto in un elettrodomestico compatto. L’unità arriva preimpostata per infusione ed estrazione di aromi, marinatura, confezionamento sottovuoto e conservazione degli alimenti. Gli utenti possono memorizzare fino a 24 programmi di vuoto personalizzabili. Questi preset vengono eseguiti facilmente grazie ad un display TFT a colori.

La nuova macchina sottovuoto è dotata di sensori di umidità H2O Smart che consentono l’infusione di aromi nei liquidi e l’estrazione degli aromi dai solidi, eliminando il traboccamento. Un vassoio per liquidi ad angolo assicura che i sacchetti ricchi di liquido non si rovescino.

“Minipack Torre – ricorda il presidente dell’azienda di Dalmine – è un brand italiano conosciuto in tutto il mondo per la progettazione e costruzione di soluzioni tecnologicamente avanzate per l’imballaggio, il confezionamento, il sottovuoto e la cottura sous-vide e campi di applicazione che vanno dalla grande distribuzione al settore ho.re.ca., dall’alimentare al tessile, dalla stampa al farmaceutico, dalla cosmesi all’universo delle promo e delle piccole confezioni”.

“Un elemento altamente innovativo che accompagna questo elettrodomestico – sottolinea il presidente dell’azienda di Dalmine -, è la possibilità di controllo da remoto, tramite la connettività WiFi e Bluetooth. Basta un tocco dello schermo touch o dello smartphone per programmare il ciclo preferito e tenere sotto controllo tutti i parametri, con semplicità ed immediatezza”.

MX2-infuser tiene conto anche della facilità di pulizia e manutenzione. Queste caratteristiche includono un sistema di barra di tenuta a scomparsa, avvisi di pulizia automatica dell’olio e un coperchio a chiusura morbida facilmente rimovibile.

In Italia la macchina sottovuoto MX2-infuser è distribuita da www.minipack.it