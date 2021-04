Fondazione della Comunità Bergamasca: 2 milioni per il territorio, anche per l'ambiente - BergamoNews

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità Bergamasca ha deliberato per l’anno 2021 lo stanziamento di 2.064.250 euro per erogazioni al territorio della nostra provincia, tra Bandi ed Extra Bando. Nello specifico 1.526.250 euro sono derivanti da Fondi territoriali di Fondazione Cariplo e 538.000 euro da risorse messe a disposizione da altri Enti.

“La strategia erogativa 2021 – afferma il presidente della Fondazione Osvaldo Ranica – ha un obiettivo importante: raggiungere tutto il territorio bergamasco e offrire la possibilità di realizzare progetti a sostegno di tutte le comunità locali. La Fondazione è attiva da oltre 20 anni ma tanti ancora non ci conoscono e non possono quindi cogliere le opportunità che mettiamo a disposizione. Abbiamo la grande responsabilità di gestire e valorizzare risorse economiche che devono rendere migliore la qualità di vita delle persone: solo grazie alla partecipazione e alle proposte delle organizzazioni territoriali di terzo settore possiamo riuscire a raggiungere questo scopo. Vogliamo arrivare a tutte le realtà che hanno bisogno di noi e lavorare insieme per realizzare interventi nel campo sociale, culturale e ambientale”.

Alcune linee di finanziamento seguono strade storicamente consolidate, per supportare progettualità di tipo sociale destinate a fasce particolarmente fragili della popolazione, come gli anziani e i minori in situazione di disagio, o per interventi di restauro e tutela del patrimonio artistico e storico.

Novità di quest’anno sono un bando dedicato all’ambiente, in parte cofinanziato dal Fondo Gente in Montagna, con l’obiettivo di promuovere interventi di educazione e sensibilizzazione ambientale dei giovani sia attraverso azioni di riqualificazione e miglioramento dei percorsi in montagna sia attraverso la promozione di attività partecipative centrate sulla biodiversità e sulla complessità ecologica; e un bando dedicato alla lettura, finanziato al 50% dalla nuova Rete Bibliotecaria Bergamasca che riunisce tutti i Sistemi Bibliotecari della Provincia, per favorire la crescita culturale della collettività e promuovere la lettura.

Sul fronte culturale, verranno inoltre finanziati progetti studiati per poter essere realizzati in qualunque condizione e destinati a un pubblico che possa essere identificato con una forte accezione “di comunità”.

Oggi sono stati pubblicati sul sito della fondazione (www.fondazionebergamo.it) i primi bandi:

– Bando 1 – Sociale e sociosanitario: 200.000 euro

– Bando 2 – Tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico: 200.000 euro

– Bando 3 – Attività culturali: 200.000 euro

– Bando 4 – Promozione della lettura: 100.000 euro

– Bando 5 – Ambiente: 50.000 euro

“Tutti i bandi finora pubblicati” ricorda Osvaldo Ranica “prevedono che gli enti che verranno selezionati si impegnino a raccogliere il 20% del finanziamento come donazioni a progetto. La cifra raccolta verrà interamente destinata al progetto stesso: questa azione ha lo scopo di coinvolgere la comunità locale e di sostenere la cultura del dono. Le donazioni verranno raccolte direttamente dalla Fondazione, dando in questo modo la possibilità ai donatori di usufruire delle relative agevolazioni fiscali”.

Nei prossimi mesi seguiranno i bandi cofinanziati dalla Conferenza dei Sindaci, Caritas, Fondazione Istituti Educativi e Fondazione Faces; mentre in autunno sarà la volta dei Bandi sul Disagio minorile e sulla Terza età.

Per avere maggiori informazioni: https://www.fondazionebergamo.it/bandi-territoriali-2021/