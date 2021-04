Leonardo, PSG-Bayern, Loving Vincent o Parto col folle? La tv del 13 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 13 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Leonardo”. Verranno proposti due episodi: nel primo, ritrovata Caterina, Leonardo porta avanti il suo lavoro, ma è frustrato dal successo crescente di un artista più giovane, Michelangelo Buonarroti. Mettendo da parte i suoi sentimenti, Leonardo si lascia convincere ad accettare una nuova commissione, il gigantesco affresco della Battaglia di Anghiari, ma si trova in competizione con il nuovo rivale. Con i minuti contati, Stefano Giraldi si impegna a salvare Leonardo e scopre finalmente la verità che si nasconde dietro il suo segreto più grande.

Nel secondo, ormai a conoscenza dei fatti, ma senza prove, una rivelazione inaspettata porta Stefano a chiedere aiuto a una fonte improbabile. Con il patibolo sempre più vicino la vita di Leonardo è appesa a un filo…

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, valida per gli ottavi di Champions League

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”, con Enrico Brignano.

Su Italia 1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi”; su Rai5 alle 21.15 “Loving Vincent”; su Iris dalle 19 “La legge del Signore – L’uomo senza fucile” e su Italia2 alle 21.10 “Parto col folle”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica de “l’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.